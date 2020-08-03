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Правозащитники: фотосъемка своего бюллетеня и передача снимка третьим лицам не нарушают закон

03.08.2020 10:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитники напоминают, что фотографирование и передача избирателем снимков своего бюллетеня для голосования третьим лицам, а также отказ от участия в досрочном голосовании не являются правонарушениями и не несут за собой никакой ответственности. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Правозащитники «Весны» и Белорусский Хельсинкский Комитет объявили кампанию независимого наблюдения за выборами президента 2020 года и отмечают, что в роликах на телевидении о том, что законодательством нашей страны не предусмотрено фотографирование избирателями своих бюллетеней и передача их третьим лицам.

— Такая информация на практике может привести к неправильному пониманию прав и обязанностей избирателей со стороны организаторов выборов и представителей правоохранительных органов, привести к непредусмотренным законом ограничениям прав граждан, — отмечается в заявлении правозащитников.

Эксперты кампании «Правозащитники за свободные выборы» сообщают, что нормы действующего избирательного законодательства не устанавливают запрет на фотографирование избирателями своих бюллетеней и на иные действия с ними, в том числе повреждение, уничтожение или вынос с избирательного участка, а также на добровольную передачу избирателем снимков своего заполненного бюллетеня третьим лицам — эти действия не ведут к ответственности по статьям 191 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав) и 192 (нарушение законодательства о выборах) Уголовного кодекса Беларуси, а также статье 9.10 (нарушение законодательства о выборах) Кодекса об административных правонарушениях.

Правозащитники отмечают, что незаконными будут требования о прекращении таких действий со стороны членов избирательной комиссии или сотрудников милиции. Также незаконным будет принуждение к досрочному голосованию, которое является добровольным правом любого гражданина Беларуси, а не обязанностью.

Напомним, ролики белорусского телевидения, в которых говорится о фотографировании бюллетеней, ранее комментировала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. — Никакого наказания для избирателя за этим не последует. В день голосования их (фото бюллетеней — Прим. TUT.BY) нельзя размещать, так как это уже будет агитация в день выборов. У меня уже сегодня спросил один избиратель письмом, и я сказала: он может таким образом поступать после выборов, но не боится ли он, что это будет основанием для его травли со стороны других лиц? Потому что ведь все очень неоднозначно, в том числе и отношение общества к тому или иному волеизъявлению. Поэтому я просто не рекомендую это делать ни как человек, ни как чиновник, — заявила председатель ЦИК.

 
 
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Правозащитники напоминают, что фотографирование и передача избирателем снимков своего бюллетеня для голосования третьим лицам, а также отказ от участия в...
 
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