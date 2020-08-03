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Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее $7,3 млрд
03.08.2020 11:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЗолотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Даже с учетом планового исполнения правительством и Нацбанком долговых обязательств ЗВР на конец 2020 года будут соответствовать параметру, который предусмотрен основными направлениями денежно-кредитной политики - это $7,3 млрд - сообщили в Нацбанке.
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Золотовалютные резервы к концу года прогнозируются на уровне не менее 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Даже с учетом планового исполнения правительством и...
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