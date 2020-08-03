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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Национальный банк считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 % Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 % по итогам года. Об этом сообщил зампредседателя правления...

Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 % по итогам года. Об этом сообщил зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. Сейчас инфляция несколько выше - по итогам июня потребительские цены выросли на 5,2 % в годовом выражении. Но, по словам Сергея Калечица, уже сегодня отмечается снижение интенсивности инфляционных процессов. Существенное дезинфляционное воздействие формирует слабый внешний и внутренний спрос. Факторы говорят в пользу замедления роста цен и делают инфляцию в 5 % вполне реальной по итогам 2020 года.