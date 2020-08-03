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Национальный банк считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 %

03.08.2020 11:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 % по итогам года. Об этом сообщил зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.  Сейчас инфляция несколько выше - по итогам июня потребительские цены выросли на 5,2 % в годовом выражении. Но, по словам Сергея Калечица, уже сегодня отмечается снижение интенсивности инфляционных процессов.  Существенное дезинфляционное воздействие формирует слабый внешний и внутренний спрос. Факторы говорят в пользу замедления роста цен и делают инфляцию в 5 % вполне реальной по итогам 2020 года.
 
 
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Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 % по итогам года. Об этом сообщил зампредседателя правления...
 
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