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Предвыборные программы кандидатов обнародуют в газетах 4 августа, когда стартует досрочное голосование
03.08.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До выборов осталось шесть дней, но печатные СМИ так и не обнародовали предвыборные программы кандидатов в президенты. Как сообщили TUT.BY в одной из госгазет, программы будут опубликованы в первый день досрочного голосования, то есть 4 августа.
Кандидатам в президенты предоставляется право бесплатно опубликовать предвыборную программу в государственных печатных средствах массовой информации, которые определяет ЦИК. Обычно программы всех кандидатов публикуются на русском языке в «Рэспубліке», на белорусском — в газете «Звязда».
Четыре из пяти кандидатов в президенты уже
Публикация программ всех кандидатов запланирована 4 августа, сообщили в газете «Звязда». В этот же день начинается досрочное голосование.
«Вчера не выдержали — позвонили в редакцию одной из газет, чтобы узнать, когда выйдет номер с предвыборной программой. Там ответили, что по закону могут публиковать программы кандидатов до 8 августа»,
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Предвыборные программы кандидатов обнародуют в газетах 4 августа, когда стартует досрочное голосование
Публикация программ всех кандидатов запланирована 4 августа
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