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Предвыборные программы кандидатов обнародуют в газетах 4 августа, когда стартует досрочное голосование

03.08.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До выборов осталось шесть дней, но печатные СМИ так и не обнародовали  предвыборные программы кандидатов в президенты. Как сообщили TUT.BY  в одной из госгазет, программы будут опубликованы в первый день досрочного голосования, то есть 4 августа.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кандидатам в президенты предоставляется право бесплатно опубликовать предвыборную программу в государственных печатных средствах массовой информации, которые определяет ЦИК. Обычно программы всех кандидатов публикуются на русском языке в «Рэспубліке», на белорусском — в газете «Звязда».

Четыре из пяти кандидатов в президенты уже опубликовали программы или выдержки из них в разных источниках. Однако часть населения, не пользующаяся интернетом или по каким-либо иным причинам не имеющая возможности ознакомиться с программами кандидатов, обнародованными в электронном виде, узнает, как кандидаты на пост президента видят развитие страны, после первого дня досрочного голосования.

Публикация программ всех кандидатов запланирована 4 августа, сообщили в газете «Звязда». В этот же день начинается досрочное голосование.

«Вчера не выдержали — позвонили в редакцию одной из газет, чтобы узнать, когда выйдет номер с предвыборной программой. Там ответили, что по закону могут публиковать программы кандидатов до 8 августа», сообщала 30 июля кандидат Анна Канопацкая на своей странице в Facebook.

Как следует из постановления Центральной избирательной комиссии, кандидаты должны были предоставить предвыборные программы для опубликования в государственных СМИ не позднее 19 июля.

 
 
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