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На торгах 3 августа доллар возобновил рост
03.08.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 августа прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0101 — до 2,4475 рубля.
Евро снизился на BYN 0,0219 — до 2,8771 рубля.
Российский рубль подешевел на BYN 0,0159 — до 3,2997 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар вырос на BYN 0,0101 - до 2,4475 рубля.
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