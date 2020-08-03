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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 40 % площадей зерновых убрано белорусскими аграриями Экватор перешагнули Брестская и Гомельская области. Всего по стране намолочено 3 миллиона 391 тысяча тонн нового урожая. Лидер по темпам и намолоту Брестский...

Экватор перешагнули Брестская и Гомельская области. Всего по стране намолочено 3 миллиона 391 тысяча тонн нового урожая. Лидер по темпам и намолоту Брестский регион. Аграрии области приближаются к миллиону тонн. Впереди по количеству собранного урожая также Гродненский и Минский регионы – 751,5 и 743,3 тысячи тонн соответственно. Активно идут работы в Могилевской и Витебской областях. Средняя урожайность по стране 38,4 центнера с гектара.