«Застройщик сказал, что мы не получим документы». Почему дольщикам дома в Логойске, полностью оплатившим жилье, не отдают ключи?



Тот самый дом в Логойске осенью 2019 года. Фото Павла Садовского.

Некоторые дольщики боятся подписывать допсоглашения

Одна из дольщиц рассказала, что когда дом все-таки сдали, застройщик в очередной раз позвал их на встречу. На ней будущим жильцам предложили подписать допсоглашения (по поводу продления сроков сдачи дома) и пообещали, что если они поставят свою подпись, то им выдадут ключи и документы. Это некоторым участникам долевого строительства не понравилось, и в результате 7 семей отказались подписывать документ.

- Если мы подпишем допсоглашения (то есть, задним числом согласимся на продление сроков строительства), то потеряем право на требование пени за просрочку. А мы этого не хотим. Застройщик нам и так изрядно потрепал нервы: не поднимал трубки, ни разу не уведомил заранее о переносе сроков сдачи, отказывался отвечать на вопросы. А ведь мы просто хотели знать, почему наш дом, который начали строить в 2017-м и должны были сдать летом 2019 года, до сих пор не сдан. Поэтому до декабря прошлого года мы еще подписывали дополнительные соглашения о продлении сроков, но потом отказались. Вообще, это просто ужасно: заплати деньги, влезь в кредит, вытерпи увеличение сроков сдачи дома и потом еще получи отказ в выдаче ключей и документов.

Как поясняет дольщица, на прошлой неделе всех «несогласных» пригласили на встречу с директором компании «Стройтехинвест» Сергеем Демидчиком. Во время общения дольщики передали ему обращение, в котором просили в установленные законом сроки предоставить им документы для регистрации в БТИ. В своем обращении дольщики отмечали, что согласно договору, застройщик обязан сделать это в трехдневный срок после получения соответствующего заявления и что в противном случае они будут вынуждены обратиться в суд.

Наша собеседница говорит, что директор обращение принял, но отреагировал на него отрицательно. В устной беседе он объявил, что документы теперь дольщики не получат вообще и все вопросы будут решаться только в суде. На сегодняшний день с момента обращения прошло более 10 дней – ответ на свою просьбу дольщики, в полном объеме оплатившие свои квартиры, так и не получили.

Попасть в свои квартиры и «принять» их в установленном порядке логойские дольщики пока тоже не могут. О состоянии «принятых» помещений они узнают из уст тех, кто уже подписал все допсоглашения и получил ключи. По словам тех, кто все-таки смог побывать внутри дома на Гайненском шоссе, в квартирах отмечаются многочисленные строительные «косяки» (дыры в потолке, поцарапанные стекла и т.д.). На вопрос обеспокоенных дольщиков к представителю застройщика «А что с этим теперь делать?», им ответили: «Ну другие же как-то приняли, и вы примете».

Дольщица отмечает, что после последнего общения директор строительной компании опять перестал выходить с ними на связь. Этот момент дольщиков также удивляет. Ведь если бы застройщик прислушался к замечаниям будущих жильцов, внимательно изучил их просьбы, отдал документы и попытался устранить строительные недоделки, то конфликтной ситуации, возможно, удалось бы избежать.

Сегодня дольщики опасаются того, что если они подпишут допсоглашения и примут квартиры, никто потом ничего не будет доделывать.

- Так как поговорить с застройщиком по-человечески у нас не получается, мы будем судиться. Другого выхода у нас нет. Сейчас с нами работает общество по защите прав потребителей. Будем составлять претензию и понуждать застройщика к выдаче документов через суд.