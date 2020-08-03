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«Застройщик сказал, что мы не получим документы». Почему дольщикам дома в Логойске, полностью оплатившим жилье, не отдают ключи?

03.08.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Около двух месяцев назад мы писали про ситуацию в Логойске, где застройщик никак не мог сдать в эксплуатацию готовый многоквартирный комплекс, строящийся с 2017 года. Недавно к нам в редакцию вновь обратилась одна из дольщиц. Оказалось, дом на Гайненском шоссе наконец сдали, однако тем, кто не подписал с застройщиком «допсоглашения», отказываются выдавать документы для регистрации собственности. Мы попытались разобраться в ситуации.

«Застройщик сказал, что мы не получим документы». Почему дольщикам дома в Логойске, полностью оплатившим жилье, не отдают ключи?
Тот самый дом в Логойске осенью 2019 года. Фото Павла Садовского.

Некоторые дольщики боятся подписывать допсоглашения

Одна из дольщиц рассказала, что когда дом все-таки сдали, застройщик в очередной раз позвал их на встречу. На ней будущим жильцам предложили подписать допсоглашения (по поводу продления сроков сдачи дома) и пообещали, что если они поставят свою подпись, то им выдадут ключи и документы. Это некоторым участникам долевого строительства не понравилось, и в результате 7 семей отказались подписывать документ.

- Если мы подпишем допсоглашения (то есть, задним числом согласимся на продление сроков строительства), то потеряем право на требование пени за просрочку. А мы этого не хотим. Застройщик нам и так изрядно потрепал нервы: не поднимал трубки, ни разу не уведомил заранее о переносе сроков сдачи, отказывался отвечать на вопросы. А ведь мы просто хотели знать, почему наш дом, который начали строить в 2017-м и должны были сдать летом 2019 года, до сих пор не сдан. Поэтому до декабря прошлого года мы еще подписывали дополнительные соглашения о продлении сроков, но потом отказались. Вообще, это просто ужасно: заплати деньги, влезь в кредит, вытерпи увеличение сроков сдачи дома и потом еще получи отказ в выдаче ключей и документов.

Как поясняет дольщица, на прошлой неделе всех «несогласных» пригласили на встречу с директором компании «Стройтехинвест» Сергеем Демидчиком. Во время общения дольщики передали ему обращение, в котором просили в установленные законом сроки предоставить им документы для регистрации в БТИ. В своем обращении дольщики отмечали, что согласно договору, застройщик обязан сделать это в трехдневный срок после получения соответствующего заявления и что в противном случае они будут вынуждены обратиться в суд.

Наша собеседница говорит, что директор обращение принял, но отреагировал на него отрицательно. В устной беседе он объявил, что документы теперь дольщики не получат вообще и все вопросы будут решаться только в суде. На сегодняшний день с момента обращения прошло более 10 дней – ответ на свою просьбу дольщики, в полном объеме оплатившие свои квартиры, так и не получили.

Попасть в свои квартиры и «принять» их в установленном порядке логойские дольщики пока тоже не могут. О состоянии «принятых» помещений они узнают из уст тех, кто уже подписал все допсоглашения и получил ключи. По словам тех, кто все-таки смог побывать внутри дома на Гайненском шоссе, в квартирах отмечаются многочисленные строительные «косяки» (дыры в потолке, поцарапанные стекла и т.д.). На вопрос обеспокоенных дольщиков к представителю застройщика «А что с этим теперь делать?», им ответили: «Ну другие же как-то приняли, и вы примете».

Дольщица отмечает, что после последнего общения директор строительной компании опять перестал выходить с ними на связь. Этот момент дольщиков также удивляет. Ведь если бы застройщик прислушался к замечаниям будущих жильцов, внимательно изучил их просьбы, отдал документы и попытался устранить строительные недоделки, то конфликтной ситуации, возможно, удалось бы избежать.

Сегодня дольщики опасаются того, что если они подпишут допсоглашения и примут квартиры, никто потом ничего не будет доделывать.

- Так как поговорить с застройщиком по-человечески у нас не получается, мы будем судиться. Другого выхода у нас нет. Сейчас с нами работает общество по защите прав потребителей. Будем составлять претензию и понуждать застройщика к выдаче документов через суд.

«Если застройщик не исполняет обязательства добровольно, дольщикам придется привлекать судебную систему»

Ситуацию по нашей просьбе прокомментировала адвокат Мингорколлегии адвокатов Надежда Федосенко:

«Застройщик сказал, что мы не получим документы». Почему дольщикам дома в Логойске, полностью оплатившим жилье, не отдают ключи?

- Исходя из договора создания объекта долевого строительства, который я изучила, следует, что застройщик в данном случае не прав, и нарушает свои обязательства по договору. Если дольщики полностью внесли все платежи по договору долевого строительства в соответствии с договором, то есть выполнили все свои обязательства по уплате цены объекта, то застройщик обязан выдать им справки для регистрации права собственности на квартиры.

Что касается истории с дополнительными соглашениями и требованиями застройщика подписать их, то подписание такого соглашения – это право, а не обязанность дольщика. Подписывать или не подписывать такое соглашение дольщик решает сам. Не подписывая подобный документ, дольщик ничего не нарушает.

Кроме того, договором предусмотрено право дольщика взыскать с застройщика неустойку, если он нарушил сроки исполнения обязательств по договору. Если вина застройщика в нарушении нормативных сроков строительства дома будет доказана, то дольщики могут претендовать на выплату неустойки в размерах, определенных договором. Если же дольщики сами допускали нарушения – не вовремя или не в полном объёме вносили платежи по графику платежей и т.д., то право на штрафные санкции они теряют.

В качестве законной рекомендации в сложившейся ситуации, могу разъяснить, что дольщики могут обратиться в суд для понуждения застройщика к выдаче справки для регистрации права собственности на квартиры. При условии, что они исполнили все свои обязательства по договору (произвели все выплаты за квартиры), их иск при обоснованности требований будет удовлетворен.

«У нас с дольщиками возник юридический спор. Сейчас разбираемся»

Мы дозвонились и до представителя застройщика «Стройтехинвест» Дмитрия. Вот что он сказал нам относительно вопроса с выдачей документов для регистрации:

- А какие проблемы? Большинство людей уже получили все документы и начали ремонт в квартирах. Речь, как я понимаю, идет всего о нескольких дольщиках, с которыми у нас есть юридический спор. Они вам, видимо, не говорят всех деталей, ведь не просто так им не отдают все документы. Есть какая-то причина. Сейчас с этой ситуацией разбирается юридический отдел.

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Около двух месяцев назад мы писали про ситуацию в Логойске, где застройщик никак не мог сдать в эксплуатацию готовый многоквартирный комплекс, строящийся с 2017...
 
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