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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 июля - 3 августа 2020 года
03.08.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также выросла (+0.3%), достигнув отметки в 1334 $/м2.
Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 64 $/м2, что является минимальным значением за последние 40 недель.
Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья на протяжении последних трёх недель.
Больше оптимизма наблюдается у тех продавцов, которые только выставили на продажу свои квартиры. Разрыв между средним уровнем цен в «новых» и «старых» объявлениях составил всего 16 $/м2, что является самым низким значением за последние 19 недель. На пике, который пришелся на середину мая, он достигал 89 $/м2.
Объем предложения частично отыграл существенное падение, которое было отмечено неделей ранее. Общее количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 1.9%.
Наиболее ощутимым приток объектов был в сегменте 3-и 4-комнатных квартир, которых стало больше на 2.3% и 3% соответственно. Предложение «двушек» увеличилось на 1.4%, 1-комнатных квартир в базе стало больше на 0.2%.
Что касается районов города, то в трёх из них предложение по-прежнему сокращается. Это Советский, Первомайский и Ленинский районы.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 886 $/м2 (без изменений), Молодечно — 745 $/м2 (+0.9%), Жодино — 737 $/м2 (+0.2%), Слуцк — 576 $/м2 (-0.2%).
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За неделю, с 27 июля по 3 августа 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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