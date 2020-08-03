Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 июля - 3 августа 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0.1% и составил 1398 $/м2. За последний год квартиры на "вторичке" подорожали на 3.1%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также выросла (+0.3%), достигнув отметки в 1334 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 64 $/м2, что является минимальным значением за последние 40 недель.