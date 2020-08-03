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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 июля - 3 августа 2020 года

03.08.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0.1% и составил 1398 $/м2. За последний год квартиры на "вторичке" подорожали на 3.1%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также выросла (+0.3%), достигнув отметки в 1334 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сократился до 64 $/м2, что является минимальным значением за последние 40 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 июля - 3 августа 2020 года

Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья на протяжении последних трёх недель.

Больше оптимизма наблюдается у тех продавцов, которые только выставили на продажу свои квартиры. Разрыв между средним уровнем цен в «новых» и «старых» объявлениях составил всего 16 $/м2, что является самым низким значением за последние 19 недель. На пике, который пришелся на середину мая, он достигал 89 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 июля - 3 августа 2020 года

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Объем предложения частично отыграл существенное падение, которое было отмечено неделей ранее. Общее количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 1.9%.

Наиболее ощутимым приток объектов был в сегменте 3-и 4-комнатных квартир, которых стало больше на 2.3% и 3% соответственно. Предложение «двушек» увеличилось на 1.4%, 1-комнатных квартир в базе стало больше на 0.2%.

Что касается районов города, то в трёх из них предложение по-прежнему сокращается. Это Советский, Первомайский и Ленинский районы. 

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 июля - 3 августа 2020 года

Изменение цен у различных типов квартир было незначительным или вовсе отсутствовало. Нулевая динамика отмечена у 1- и 3-комнатных квартир, остальные подорожали на 0.1%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 июля - 3 августа 2020 года

Незначительные изменения цен преобладали и в районах города. Из общей массы выбиваются Партизанский и Первомайский районы, квартиры в которых выросли в цене на 0.8% и 1.3% соответственно.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 июля - 3 августа 2020 года

Различия в среднем уровне цен на квартиры между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 27 июля - 3 августа 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 816 $/м2 (+0.6%), Витебск — 642 $/м2 (+0.8%), Гомель — 629 $/м2 (без изменений), Гродно — 735 $/м2 (-0.6%), Могилев — 641 $/м2 (-0.8%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 886 $/м2 (без изменений), Молодечно — 745 $/м2 (+0.9%), Жодино — 737 $/м2 (+0.2%), Слуцк — 576 $/м2 (-0.2%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 27 июля по 3 августа 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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