Каждый седьмой работник в стране все еще получает менее 500 рублей в месяц

Источник материала: Tut.by

Дважды в год Белстат публикует данные о распределении работников по размеру начисленной зарплаты. Май 2020 года показал, что IT сектор является наименее пострадавшим в период пандемии, медицинские работники действительно получили значительные доплаты, но это ненадолго, а некоторые виды деятельности были вынужден сильно снизить свою активность, сообщает «Кошт урада» . Среднюю зарплату в стране получают лишь 30% работников, а 360 тыс. человек получали менее 500 рублей в месяц. Правительство собиралось разобраться с предприятиями, где платят небольшую зарплату. Проблема в том, что поднимать зарплату на таких предприятиях невозможно, ибо только увеличит их убытки, а сокращать сотрудников нельзя. Но, видимо, придется…





Краткие итоги мая 2020 года по распределению зарплат

50% работников получали менее 894 рублей в месяц или 369 USD.

4 740 человек в стране получали свыше 10 000 рублей. 3 из 4 получателей такой зарплаты- IT сектор.

Самая многочисленная группа работников-с зарплатой от 600 до 700 рублей. Таких было 228,7 тыс. человек или 9,2% от всех работников.

В почтовой и курьерской деятельности нет работников с зарплатой выше 5000 рублей.

По сравнению с ноябрем 2019 года, более четверти работников либо были сокращены, либо могли находиться в режиме вынужденной неполной занятости в сферах развлечений, гостиниц и общественного питания.

Белорусский рост зарплат: растем в национальной валюте, в долларах — снижаемся

Ежегодно в мае и ноябре Белстат собирает данные о распределении работников по размерам начисленной зарплаты в диапазоне от 200 до 10 000 рублей, а также рассчитывает медианную зарплату. В мае 2020 года медианная зарплата составила 894 рубля, что на 45 рублей выше по сравнению с ноябрем 2019 года. Однако в долларовом эквиваленте медианная зарплата снизилась с 413 USD до 369 USD, что связано с ослабление курса национальной валюты к доллару США. Таким образом, более чем 1 млн 241 тысяча работников получала зарплату ниже этого значения.

По сравнению с ноябрем 2019 года, во всех диапазонах зарплат до 1200 рублей наблюдалось сокращение количества получателей такой зарплаты, а во всех диапазонах свыше 1200 рублей — увеличение. Больше всего выросло количество получателей зарплат от 2000 до 2500 рублей — на 7 580 человек, из которых работников здравоохранения было 3109 человек.

IT сектор — создатель белорусского среднего класса

Наиболее устойчивую динамику в части зарплат в период пандемии демонстрирует IT сектор. Несмотря на некоторую коррекцию численности работников, отмеченную в апреле и мае 2020 года, по сравнению с ноябрем 2019 года численность работников, распределенная по зарплатным диапазонам, увеличилась на 6 643 человека. При этом наибольшие приросты отмечены в диапазонах от 7 000 до 10 000 рублей и свыше 10 000 рублей. Работников с зарплатой свыше 7000 рублей в IT стало на 3 244 человек больше.

Почти весь прирост работников с зарплатой свыше 10 000 рублей сформирован IT сектором. В диапазоне зарплат от 7 000 до 10 000 рублей из 1 898 новых получателей на IT-сектор пришлось 1571 человек. Медианная зарплата в IT секторе находится на уровне 3500 рублей, менее 1000 рублей в секторе получает лишь каждый десятый работник.

Исходя из динамики прироста работников IT и уровня их доходов можно констатировать, что данный сектор формирует средний класс в Беларуси, особенностью которого является отсутствие привязанности к территории как обязательного условия получения доходов. Кризис показал, что в отличие от традиционных видов производства, данная отрасль может быстро восстанавливаться и не сильно зависит от локальных проблем.

Доходы медиков быстро росли, но возврат к прежнему уровню будет стремительным

Наиболее интересной была ситуация с зарплатами в системе здравоохранения. Причина — пандемия и принятые решения по выплатам работникам, которые контактировали с пациентами с положительными тестами на COVID-19. При этом поступали различные сообщения о наличии проблем с учетом таких контактов, что приводило к отсутствию выплат либо их недостаточному объему в ряде регионов страны. Косвенно наличие значительного объема дополнительных выплат свидетельствует об эпидемиологической ситуации в регионе.

В мае 2020 года по всем зарплатным диапазонам в здравоохранении начиная от 1 300 рублей наблюдался существенный рост. Количество получателей зарплат от 2 000 до 2 250 рублей увеличилось по сравнению с ноябрем 2019 года с 2 807 человек до 5 916 человек или 2,1 раза. В 7 раз больше по сравнению с ноябрем 2019 года стало медиков с зарплатой от 3 000 до 3 500 рублей и в 24 раза больше — с зарплатой от 5 000 до 7 000 рублей.

Среди регионов, исходя из перераспределения зарплатных диапазонов, наиболее пострадавшими могут быть Минск, Минская, Витебская и Гомельская области. Наименее пострадавшим регионом выглядит Гродненская область, где произошло наименьшее перераспределение зарплатных диапазонов.

Снижение числа официально регистрируемых случаев, отмеченное в конце июня-начале июля затруднит получение новых выплат медиками, при этом эпидемиологическая ситуация в мире не дает поводов для оптимизма. В этой связи зарплата медицинских работников вернется к доэпидемиологическому уровну весьма быстро, что может повлечь быстрый рост увольнений из данной сферы.

Не до развлечений…

Май 2020 года был сложным периодом для индустрии развлечений, общепита и гостиниц. Медианная зарплата в сфере гостиниц и заведений общественного питания по сравнению с ноябрем 2019 года сократилась на 20% или на 151 рубль и составила 570 рублей. Количество работников по сравнению с ноябрем сократилось на 25% или на 5 926 человек и составило 17 624 человека. Часть работников могла быть уволена, некоторые работники могли находиться в отпусках за свой счет или работали по значительно сокращенному графику.

В секторе творчества и спорта количество работников по сравнению с ноябрем 2019 года сократилось на 27% или на 18 377 человек, при этом уменьшение числа работников произошло по всем зарплатным диапазонам. Для данного сектора характерно наличие ряда спортивных команд, в которых средняя зарплата превышала 10 000 рублей. В мае количество получателей таких высоких зарплат сократилось вдвое — со 144 до 72 человек.

Исходя из динамики медианной зарплаты можно предположить, что значительно пострадала сфера авиаперевозок, полеты по всему миру были значительно сокращены. Проблемы испытывали металлурги и производители автотранспортных средств, производители мебели и ювелирных изделий. Предприятиям швейной промышленности не помог даже переход на выпуск одноразовой одежды и масок-в условиях наличия ограничений в передвижении граждан, люди снизили покупки одежды и обуви. Беларусь, несмотря на формальное отсутствие таких ограничений, ощутила кризис по причине снижения поставок на свой ключевой рынок — Россию, где подобные ограничения присутствовали.

Таким образом, частично общий рост зарплат был вызван доплатами медиков и выплатами премий в IT секторе, в целом экономика не может компенсировать ослабление курса рубля аналогичным ростом зарплат, в стране сохраняется значительное количество работников, зарплата которых ставит их на грань выживания. Фактически, в стране зарплата законсервировалась на уровне 10 летней давности, отдельные всплески длятся недолго и заканчиваются одинаково -очередным падением и новыми попытками достигнуть планки «по пятьсот долларов».