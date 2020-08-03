«Газпром» объявил, сколько желает выручить от продажи газа Беларуси в 2020 году

Источник материала: Tut.by

«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Беларусь в 2020 году в 2,69 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении российской монополии, опубликованном по итогам совета директоров. Исходя из этого можно сделать вывод, что «Газпром» не намерен делать никаких скидок на цену на газ для Беларуси в 2020 году.



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«Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Республику Беларусь должна ориентировочно составить 2 690 000 000 (Два миллиарда шестьсот девяносто миллионов) долларов США», говорится в сообщении.

При этом, исходя из рыночной стоимости, ориентировочная стоимость услуг по транспортировке газа через территорию Беларуси в 2020 году должна составить 345 млн долларов.

На совете директоров также было принято решение одобрить заключение «Газпромом» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» дополнительного соглашения от 31 декабря 2019 года к контракту от 12 декабря 2014 года на поставку газа в республику в 2015-2019 годах.

14 февраля правительство Беларуси подписало контракт с Газпромом на 2020 год, в котором была цена на газ была сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров. Исходя из общей стоимости, Беларусь может купить 21,18 млрд кубометров газа. Но в последние время Беларусь приобретала 19−20 млрд кубометров газа в год. О планах купить больше в этом году не заявлялось. Вместе с тем в контракте заложен принцип «бери или плати», согласно которому Беларусь обязана оплатить определенный минимальный объем законтрактованного газа вне зависимости от того, сколько газа было отобрано в действительности. Размер допустимого отклонения ни белорусская, ни российского сторона не озвучивают.

Вместе с тем «Газпром» фиксирует увеличение долга Беларуси за поставленный газ. По данным на 20 июля, сумма долга составила около 250−270 млн долларов.

В Минэнерго Беларуси заявляли, что не имеют задолженности за импортируемый газ, но есть разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.

По экспертным данным, долг мог образоваться из-за того, что Беларусь не уплачивает надбавку ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (100%-ная «дочка» «Газпрома») за доставку газа потребителям в лице облгазов и «Нафтана». Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области в силу политических договоренностей. В апреле, когда цены на газ на европейском рынке существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта.

17 июля министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что переговоры по цене на газ на 2020 и 2021 годы продолжаются.