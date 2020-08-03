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Консул РФ о задержанных «боевиках из ЧВК Вагнера»: Находятся в не самой лучшей морально-психологической форме

03.08.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россияне, задержанные в конце июля в Беларуси, находятся в не самой лучшей морально-психологической форме, рассказал консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 1», пишет «РИА Новости».


Фото: TUT.BY

«Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но, должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали», — сказал консул.

Он также отметил, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд. Конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

Белорусские силовики задержали в ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками».

1 августа сотрудники консульского отдела посольства России встретились с задержанными в Беларуси российскими гражданами. Они взяты под стражу. Российские дипломаты считают, что указание «на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем является абсолютно надуманной и недействительной позицией».

По словам главы Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, в настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов. По словам Носкевича, в ходе допросов россияне дают самые противоречивые показания.

 
 
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Он также отметил, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд....
 
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