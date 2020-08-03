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Консул РФ о задержанных «боевиках из ЧВК Вагнера»: Находятся в не самой лучшей морально-психологической форме
03.08.2020 14:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россияне, задержанные в конце июля в Беларуси, находятся в не самой лучшей морально-психологической форме, рассказал консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 1», пишет
«Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но, должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали», — сказал консул.
Он также отметил, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд. Конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке.
Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси
Белорусские силовики задержали в ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси
1 августа сотрудники консульского отдела посольства России
По словам главы Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, в настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов. По словам Носкевича, в ходе допросов россияне
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Консул РФ о задержанных «боевиках из ЧВК Вагнера»: Находятся в не самой лучшей морально-психологической форме
Он также отметил, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд....
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