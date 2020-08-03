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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карьерный рост: БелАЗ увеличивает экспортные поставки БелАЗ увеличивает поставки карьерной техники в Россию, а также страны Содружества Независимых Государств. Как отмечают в холдинге, с начала года это половина...

БелАЗ увеличивает поставки карьерной техники в Россию, а также страны Содружества Независимых Государств. Как отмечают в холдинге, с начала года это половина всего экспортного объема, что больше аналогичного прошлогоднего периода. Вторая половина - продажа в далекое зарубежье, а это 14 стран. Среди них одни из главных направлений - Индия, с которой заключены крупные контракты, а также Монголия. В классах грузоподъемности самые популярные модели на 45, 110 и 130 тон.В августе в гранитных карьерах Микашевичей ожидается премьера: в формате тест-драйва начнут работать два беспилотных 90-тонных самосвала БелАЗ, а также погрузчик.