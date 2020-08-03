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Карьерный рост: БелАЗ увеличивает экспортные поставки

03.08.2020 15:51 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

БелАЗ увеличивает поставки карьерной техники в Россию, а также страны Содружества Независимых Государств. Как отмечают в холдинге,  с начала года это половина всего экспортного объема, что больше аналогичного прошлогоднего периода. Вторая половина - продажа в далекое зарубежье, а это 14 стран. Среди них  одни из главных направлений - Индия,  с которой заключены крупные контракты, а также Монголия. В классах грузоподъемности самые популярные модели на 45, 110 и 130 тон.

Олег  Степук,  генеральный конструктор - начальник научно-технического  центра ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": "Сейчас у нас мощности позволяют делать около 2 000 самосвалов. Но при этом каждая машина уникальна. Каждая машина делается под конкретного потребителя. То есть прежде чем ее выпустить согласуются технические требования с покупателем. Одна делается для Украины, вторая для Казахстана, третья  в Узбекистан,  четвертая в Россию. И у каждого свои требования к данному самосвалу".
 
В августе в гранитных карьерах Микашевичей  ожидается премьера: в формате тест-драйва начнут работать два беспилотных 90-тонных самосвала БелАЗ, а также погрузчик.

 
 
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БелАЗ увеличивает поставки карьерной техники в Россию, а также страны Содружества Независимых Государств. Как отмечают в холдинге,  с начала года это половина...
 
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