|
Карьерный рост: БелАЗ увеличивает экспортные поставки
03.08.2020 15:51 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелАЗ увеличивает поставки карьерной техники в Россию, а также страны Содружества Независимых Государств. Как отмечают в холдинге, с начала года это половина всего экспортного объема, что больше аналогичного прошлогоднего периода. Вторая половина - продажа в далекое зарубежье, а это 14 стран. Среди них одни из главных направлений - Индия, с которой заключены крупные контракты, а также Монголия. В классах грузоподъемности самые популярные модели на 45, 110 и 130 тон.
Олег Степук, генеральный конструктор - начальник научно-технического центра ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": "Сейчас у нас мощности позволяют делать около 2 000 самосвалов. Но при этом каждая машина уникальна. Каждая машина делается под конкретного потребителя. То есть прежде чем ее выпустить согласуются технические требования с покупателем. Одна делается для Украины, вторая для Казахстана, третья в Узбекистан, четвертая в Россию. И у каждого свои требования к данному самосвалу".
В августе в гранитных карьерах Микашевичей ожидается премьера: в формате тест-драйва начнут работать два беспилотных 90-тонных самосвала БелАЗ, а также погрузчик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БелАЗ увеличивает поставки карьерной техники в Россию, а также страны Содружества Независимых Государств. Как отмечают в холдинге, с начала года это половина...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)