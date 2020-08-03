Лукашенко обратиться с посланием 4 августа. Во Дворце Республики его будут слушать 2,5 тысячи человек

Источник материала: Tut.by

Послание президента к белорусскому народу и Национальному собранию пройдет во Дворце Республики состоится 4 августа, сообщает телеграм-канал «Пул первого» .



Фото: Reuters

«Завтра президент обратится с ежегодным посланием к белорусам и нацсобранию. Из необычного: послание в этот раз прозвучит не в Овальном зале Дома правительства (как всегда было раньше), а во Дворце Республики. Пригласят более 2,5 тысяч человек со всей Беларуси», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее анонсировалось, что президент Беларуси обратится с посланием 3 августа. Однако по неизвестным причинам его на день перенесли .

Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В этом году послание, как сообщали источники TUT.BY, было запланировано на 16 апреля, но оно не состоялось. Потом некоторые депутаты предполагали, что оно может пройти в середине мая.

В конце апреля на субботнике Александр Лукашенко рассказал , почему перенес послание парламенту.

— Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, — сказал Александр Лукашенко. — Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну, а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто, — заявил тогда президент.