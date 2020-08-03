«Стены рухнут». Лидеры польской «Солидарности» обратились с открытым письмом к белорусам

Источник материала: Tut.by

Лидеры польской «Солидарности» и бывшие политзаключенные обратились с открытым письмом к белорусам. В нем они приветствуют стремление граждан отстоять ценности «без которых ни одно общество не может называться свободным» и призывают мировых демократических лидеров поддержать белорусов. Письмо опубликовала «Gazeta Wyborcza» .



Фото: Reuters

— Дорогие друзья, дорогие граждане Республики Беларусь, 75 лет назад народам Средней и Восточной Европы был навязан новый мировой порядок в результате трагических войн между большими глобальными державами. Десятилетиями народы Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, стран Балканского полуострова, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Украины были вынуждены бороться за важнейшие ценности: свободу личности, независимость, уважение к человеку и уважение к правде. Ценности, присущие любой демократической стране мира.

9 августа 2020 года замечательный народ Беларуси в очередной раз встанет на борьбу за ценности, без которых ни одно общество не может называться свободным. С сильным волнением и чувством гордости наблюдаем за вашей силой и решимостью сделать так, чтобы предстоящие выборы были праздником демократии и победой свободных граждан Беларуси, — говорится в письме.

Подписанты напоминают, что 40 лет назад движение «Солидарность» привело к падению коммунизма в Польше.

— Благодаря отваге граждан, самоотверженной борьбе и вере в победу, невозможное стало возможным. Однако польских успехов не было бы без солидарности демократических стран и решимости исторических лидеров свободного мира.

Помня собственный опыт и опыт многих поколений, боровшихся за свободу, мы говорим ясно и определенно, что граждане Беларуси не одни и не могут остаться одиноки в борьбе. Поддержка независимой, свободной и демократической Беларуси является моральным долгом современных демократических лидеров.

Почувствуйте Солидарность от всех граждан мира — и стены рухнут.

Письмо подписали:

Лех Валенса, лидер «Солидарности», лауреат Нобелевской премии Мира, президент Польши в 1990—1995 годах, политзаключенный.

Лешек Бальцерович, деятель «Солидарности», инженер экономических реформ в Польше после падения коммунизма.

Конрад Белиньски — деятель «Солидарности», политзаключенный.

Богдан Борусевич, деятель «Солидарности», вице-спикер Сената, политзаключенный.

Збигнев Буяк, деятель «Солидарности», политзаключенный.

Владислав Фрасынюк, деятель «Солидарности», политзаключенный.

Эва Кулик-Белиньска, деятель «Солидарности», политзаключенная.

Барбара Лабуда, деятель «Солидарности», политзаключенная.

Богдан Лис, деятель «Солидарности», политзаключенный.

Ян Литыньски, деятель «Солидарности», политзаключенный.

Адам Михник, деятель «Солидарности», главный редактор «Gazety Wyborczej», политзаключенный.

Гражина Станишевска, деятель «Солидарности», политзаключенная.

Людвика Вуец, деятель «Солидарности», политзаключенная.

Хенрик Вуец, деятель «Солидарности», политзаключенный.