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«Стены рухнут». Лидеры польской «Солидарности» обратились с открытым письмом к белорусам

03.08.2020 16:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидеры польской «Солидарности» и бывшие политзаключенные обратились с открытым письмом к белорусам. В нем они приветствуют стремление граждан отстоять ценности «без которых ни одно общество не может называться свободным» и призывают мировых демократических лидеров поддержать белорусов. Письмо опубликовала «Gazeta Wyborcza».


Фото: Reuters

— Дорогие друзья, дорогие граждане Республики Беларусь, 75 лет назад народам Средней и Восточной Европы был навязан новый мировой порядок в результате трагических войн между большими глобальными державами. Десятилетиями народы Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, стран Балканского полуострова, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Украины были вынуждены бороться за важнейшие ценности: свободу личности, независимость, уважение к человеку и уважение к правде. Ценности, присущие любой демократической стране мира.

9 августа 2020 года замечательный народ Беларуси в очередной раз встанет на борьбу за ценности, без которых ни одно общество не может называться свободным. С сильным волнением и чувством гордости наблюдаем за вашей силой и решимостью сделать так, чтобы предстоящие выборы были праздником демократии и победой свободных граждан Беларуси, — говорится в письме.

Подписанты напоминают, что 40 лет назад движение «Солидарность» привело к падению коммунизма в Польше.

— Благодаря отваге граждан, самоотверженной борьбе и вере в победу, невозможное стало возможным. Однако польских успехов не было бы без солидарности демократических стран и решимости исторических лидеров свободного мира.

Помня собственный опыт и опыт многих поколений, боровшихся за свободу, мы говорим ясно и определенно, что граждане Беларуси не одни и не могут остаться одиноки в борьбе. Поддержка независимой, свободной и демократической Беларуси является моральным долгом современных демократических лидеров.

Почувствуйте Солидарность от всех граждан мира — и стены рухнут.

Письмо подписали:

  • Лех Валенса, лидер «Солидарности», лауреат Нобелевской премии Мира, президент Польши в 1990—1995 годах, политзаключенный.
  • Лешек Бальцерович, деятель «Солидарности», инженер экономических реформ в Польше после падения коммунизма.
  • Конрад Белиньски — деятель «Солидарности», политзаключенный.
  • Богдан Борусевич, деятель «Солидарности», вице-спикер Сената, политзаключенный.
  • Збигнев Буяк, деятель «Солидарности», политзаключенный.
  • Владислав Фрасынюк, деятель «Солидарности», политзаключенный.
  • Эва Кулик-Белиньска, деятель «Солидарности», политзаключенная.
  • Барбара Лабуда, деятель «Солидарности», политзаключенная.
  • Богдан Лис, деятель «Солидарности», политзаключенный.
  • Ян Литыньски, деятель «Солидарности», политзаключенный.
  • Адам Михник, деятель «Солидарности», главный редактор «Gazety Wyborczej», политзаключенный.
  • Гражина Станишевска, деятель «Солидарности», политзаключенная.
  • Людвика Вуец, деятель «Солидарности», политзаключенная.
  • Хенрик Вуец, деятель «Солидарности», политзаключенный.

 
 
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