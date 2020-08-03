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«Стены рухнут». Лидеры польской «Солидарности» обратились с открытым письмом к белорусам
03.08.2020 16:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидеры польской «Солидарности» и бывшие политзаключенные обратились с открытым письмом к белорусам. В нем они приветствуют стремление граждан отстоять ценности «без которых ни одно общество не может называться свободным» и призывают мировых демократических лидеров поддержать белорусов. Письмо опубликовала
— Дорогие друзья, дорогие граждане Республики Беларусь, 75 лет назад народам Средней и Восточной Европы был навязан новый мировой порядок в результате трагических войн между большими глобальными державами. Десятилетиями народы Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, стран Балканского полуострова, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Украины были вынуждены бороться за важнейшие ценности: свободу личности, независимость, уважение к человеку и уважение к правде. Ценности, присущие любой демократической стране мира.
9 августа 2020 года замечательный народ Беларуси в очередной раз встанет на борьбу за ценности, без которых ни одно общество не может называться свободным. С сильным волнением и чувством гордости наблюдаем за вашей силой и решимостью сделать так, чтобы предстоящие выборы были праздником демократии и победой свободных граждан Беларуси, — говорится в письме.
Подписанты напоминают, что 40 лет назад движение «Солидарность» привело к падению коммунизма в Польше.
— Благодаря отваге граждан, самоотверженной борьбе и вере в победу, невозможное стало возможным. Однако польских успехов не было бы без солидарности демократических стран и решимости исторических лидеров свободного мира.
Помня собственный опыт и опыт многих поколений, боровшихся за свободу, мы говорим ясно и определенно, что граждане Беларуси не одни и не могут остаться одиноки в борьбе. Поддержка независимой, свободной и демократической Беларуси является моральным долгом современных демократических лидеров.
Почувствуйте Солидарность от всех граждан мира — и стены рухнут.
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В нем они приветствуют стремление граждан отстоять ценности «без которых ни одно общество не может называться свободным» и призывают мировых демократических...
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