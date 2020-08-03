Кто все-таки будет проводить экзитполы 9 августа

Источник материала: Tut.by

Опросы общественного мнения — важная составляющая избирательной кампании в любой демократической стране, а так называемые экзитполы (опросы на выходе с избирательных участков) позволяют не только оперативно отслеживать ситуацию с голосованием, но и легитимизировать его результат. Постарались разобраться, какова ситуация с экзитполами на нынешних выборах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В нашей стране с начала 2000-х годов существует Комиссия по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси — именно этот орган занимается аккредитацией структур и организаций, имеющих право заниматься социологической деятельностью в нашей стране. В ее состав входят в числе прочих члены Центризбиркома, министерств информации и юстиции, а также видные белорусские ученые-социологи.

На нынешних выборах комиссия аккредитовала девять организаций, что на три больше, чем в 2015 году. Пять из них — это структуры при университетах, по одной — при НАН, государственной газете «Могилевские ведомости» и республиканском союзе общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций». Наконец, единственная частная компания в списке — аналитический центр EcooM, принадлежащий ООО «Медиафакт-Эко», с 2004 года сотрудничающий с ЦИК Беларуси, чьи исследования не раз вызывали критику экспертов.

Пока только про две из них известно, что они будут заниматься непосредственно экзитполами в день голосования 9 августа. Первой организацией, выполняющей заказ представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, будет Молодежная лаборатория социологических исследований при СРОО «БКМО». Второй станет Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ: его руководитель Ирина Лашук накануне выступила в эфире белорусского телевидения, а ведущий сообщил, что центр будет проводить экзитполы по заказу телеканала СТВ (ЗАО «Столичное телевидение»). А что насчет остальных?

Аналитический центр EcooM по заказу телеканала ОНТ (ЗАО «Второй национальный телеканал») уже проводит опросы и, как сообщил TUT.BY руководитель организации Сергей Мусиенко, будет продолжать работать, в том числе — в день голосования 9 августа, однако ограничится обычной социологией и не будет проводить экзитполы.

В ответ на запрос TUT.BY Комиссия по опросам общественного мнения при НАН сообщила, что список структур, которые уже подали обязательные в таких случаях уведомления о проведении опросов, а также их заказчики и источники финансирования — конфиденциальная информация. О том, что такие заказы к ним не поступали и, скорее всего, не поступят, рассказали в четырех аккредитованных организациях, а именно:

Социологическая лаборатория УО «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого»;

Информационно-аналитическое управление АупПРБ;

Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета;

Центр социологических исследований МИТСО.

Последним в списке остается отдел социологических исследований и информационно-аналитической работы коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилёвские ведомости» — ни с кем из его сотрудников связаться так и не удалось: нам сообщили, что «все в поле» и на вопросы ответить некому; дальнейшие попытки связаться также оказались безуспешны.

На прошлых президентских выборах в 2015 году экзитполы проводили три организации: Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, Молодежная лаборатория социологических исследований, а также австрийский Институт сравнительных социальных исследований «Евразийский Барометр». Последняя структура проводила опросы по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» в день голосования на 303 избирательных участках, а всего в них приняло участие более 11 тысяч человек — тогда, по данным организации, Александр Лукашенко получил чуть более 80 процентов голосов избирателей.

На этих выборах иностранные структуры аккредитацию для проведения социсследований и экзитполов не получили.