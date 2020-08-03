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Кто все-таки будет проводить экзитполы 9 августа
03.08.2020 16:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Опросы общественного мнения — важная составляющая избирательной кампании в любой демократической стране, а так называемые экзитполы (опросы на выходе с избирательных участков) позволяют не только оперативно отслеживать ситуацию с голосованием, но и легитимизировать его результат. Постарались разобраться, какова ситуация с экзитполами на нынешних выборах.
В нашей стране с начала 2000-х годов существует Комиссия по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси — именно этот орган занимается аккредитацией структур и организаций, имеющих право заниматься социологической деятельностью в нашей стране. В ее состав входят в числе прочих члены Центризбиркома, министерств информации и юстиции, а также видные белорусские ученые-социологи.
На нынешних выборах комиссия аккредитовала девять организаций, что на три больше, чем в 2015 году. Пять из них — это структуры при университетах, по одной — при НАН, государственной газете «Могилевские ведомости» и республиканском союзе общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций». Наконец, единственная частная компания в списке — аналитический центр EcooM, принадлежащий ООО «Медиафакт-Эко», с 2004 года сотрудничающий с ЦИК Беларуси, чьи исследования не раз
Пока только про две из них известно, что они будут заниматься непосредственно экзитполами в день голосования 9 августа. Первой организацией, выполняющей заказ представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, будет Молодежная лаборатория социологических исследований при СРОО «БКМО». Второй станет Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ: его руководитель Ирина Лашук накануне
Аналитический центр EcooM по заказу телеканала ОНТ (ЗАО «Второй национальный телеканал») уже
В ответ на запрос TUT.BY Комиссия по опросам общественного мнения при НАН сообщила, что список структур, которые уже подали обязательные в таких случаях уведомления о проведении опросов, а также их заказчики и источники финансирования — конфиденциальная информация. О том, что такие заказы к ним не поступали и, скорее всего, не поступят, рассказали в четырех аккредитованных организациях, а именно:
Последним в списке остается отдел социологических исследований и информационно-аналитической работы коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилёвские ведомости» — ни с кем из его сотрудников связаться так и не удалось: нам сообщили, что «все в поле» и на вопросы ответить некому; дальнейшие попытки связаться также оказались безуспешны.
На прошлых президентских выборах в 2015 году экзитполы
На этих выборах иностранные структуры аккредитацию для проведения социсследований и экзитполов не получили.
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Опросы общественного мнения - важная составляющая избирательной кампании в любой демократической стране, а так называемые экзитполы (опросы на выходе с...
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