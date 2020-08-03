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Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от $84 тысяч
03.08.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На стройке ЖК «Матвеевский», который расположен по ул. Р. Люксембург, кипит работа. Первый дом растет буквально на глазах, сейчас строители приступили к возведению 5 этажа. Свежие фотографии нового жилого комплекса — в статье.
ЖК «Матвеевский» представляет собой группу многоэтажных жилых домов №№ 19, 20, которые замыкаются в 14-секционный прямоугольник. Многоквартирный жилой дом № 19 по генплану состоит из 8 секций на 252 квартиры. Конструктивная схема здания — железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже — помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома — один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию.
На паспорте объекта указано, что строит жилой комплекс ООО «Стройформула», но по факту это всем известный застройщик — «Айрон». Начало строительства: 24 апреля 2020 года, срок завершения 2-й очереди строительства — 10 марта 2022 года.
Чтобы нагляднее понять, как продвигается строительство, достаточно сравнить фотографии объекта в конце мая и сейчас:
Планировка квартир свободная, перегородками выделены только санузлы, гардеробные и спальни. Также застройщик предусмотрел места для размещения встроенных шкафов. Есть подземная гараж-стоянка, вход в которую возможен прямо из жилых домов.
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Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от $84 тысяч
На стройке ЖК «Матвеевский», который расположен по ул. Р. Люксембург, кипит работа. Первый дом растет буквально на глазах, сейчас строители приступили к возведению...
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