Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от $84 тысяч

На паспорте объекта указано, что строит жилой комплекс ООО «Стройформула», но по факту это всем известный застройщик — «Айрон». Начало строительства: 24 апреля 2020 года, срок завершения 2-й очереди строительства — 10 марта 2022 года.

Чтобы нагляднее понять, как продвигается строительство, достаточно сравнить фотографии объекта в конце мая и сейчас: