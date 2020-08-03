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Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от $84 тысяч

03.08.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На стройке ЖК «Матвеевский», который расположен по ул. Р. Люксембург, кипит работа. Первый дом растет буквально на глазах, сейчас строители приступили к возведению 5 этажа. Свежие фотографии нового жилого комплекса — в статье.

Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч

ЖК «Матвеевский» представляет собой группу многоэтажных жилых домов №№ 19, 20, которые замыкаются в 14-секционный прямоугольник. Многоквартирный жилой дом № 19 по генплану состоит из 8 секций на 252 квартиры. Конструктивная схема здания — железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже — помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома — один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию.

Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Рендер проекта. Источник: airon.by
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч

На паспорте объекта указано, что строит жилой комплекс ООО «Стройформула», но по факту это всем известный застройщик — «Айрон». Начало строительства: 24 апреля 2020 года, срок завершения 2-й очереди строительства — 10 марта 2022 года. 

Чтобы нагляднее понять, как продвигается строительство, достаточно сравнить фотографии объекта в конце мая и сейчас:


Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Так стройка выглядела в конце мая
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
А так выглядит сейчас
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч

Планировка квартир свободная, перегородками выделены только санузлы, гардеробные и спальни. Также застройщик предусмотрел места для размещения встроенных шкафов. Есть подземная гараж-стоянка, вход в которую возможен прямо из жилых домов.

Сейчас на сайте застройщика указаны вот такие цены:

  • 1- комнатные  квартиры 36 кв.м. — $1400
  • 2-комнатные квартиры 51-56 кв.м. — $1300 (с помещением кладовой — $1330). При этом есть планировки квартир, которые уже проданы.
  • 2-комнатные квартиры 64-67 кв.м. — $1150 (с помещением кладовой — $1180)
  • 3-комнатные квартиры 73-83  кв.м. — $1150. Здесь также уже остался не такой уж и большой выбор планировок.
  • 4-комнатные квартиры  87 кв.м.  на 1 этаже — $1050.

По такой цене купить квартиру в новостройке можно лишь при условии 100% единовременной оплате. Напомним, еще в конце мае трехкомнатные квартиры стоили от $1080 за «квадрат», а в начале мая и вовсе — по $1000 за «квадрат».

Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч
Несколько этажей за два месяца. Посмотрели, как строится ЖК «Матвеевский», где «трешки» стоят от тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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На стройке ЖК «Матвеевский», который расположен по ул. Р. Люксембург, кипит работа. Первый дом растет буквально на глазах, сейчас строители приступили к возведению...
 
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