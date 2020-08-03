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Всего по стране намолочено 3 391 000 тонн нового урожая
03.08.2020 21:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЛидер по темпам и намолоту - Брестский регион. Аграрии области приближаются к миллиону тонн. Впереди по количеству собранного урожая также Гродненский и Минский регионы – 751,5 и 743 тысячи тонн соответственно. Активно идут работы в Могилевской и Витебской областях. Средняя урожайность по стране - 38,4 центнера с гектара.
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Лидер по темпам и намолоту - Брестский регион. Аграрии области приближаются к миллиону тонн. Впереди по количеству собранного урожая также Гродненский и Минский...
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