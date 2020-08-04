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Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от $3,7 тысячи за участок и от $4,5 тысячи за домик

04.08.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За МКАД-2, северо-западнее Минска - несколько десятков садоводческих товариществ. На любой вкус и кошелек. Классические участки по 4-7 соток выдавались в 70-е работникам столичных предприятий. Теперь все СТ - старые, утопающие в кронах яблонь и вишен, тихие. Наследники выставляют домики по вполне приемлемым ценам, и хозяева потихоньку меняются. Мы решили показать три из десятков товариществ: те, что в лесу, не крупные и близко к асфальтированной дороге на Минск.

"Бярозка-68": уют на мини-сотках

На входе встречаем обитателя этого СТ. Говорит, место хорошее, тихое, сезонная вода есть, асфальт - вот он, до дач. Но есть и жирный минус - большинство домиков стоят на 4 сотках. 6 соток - редкость. Места по нынешним временам маловато. А еще зимой тут не проживешь - нет воды. Свою скважину бить дорого  - вода на глубине 120-140 метров.

Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик

На минисотках не развернешься - строили тут мини-домики. Заброшки почти нет, все плотно засажено, но ярко и аккуратно.

Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик

Очевидно, дачи тут покупают. И строят уже что-то более капитальное. Самые интересные участки традиционно возле леса.

Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик

Местные говорят, что тут дачи недорогие, 5 тысяч долларов - за старенький щитовой домик на 4 сотках. Но в базе мы нашли дом на 6,6 сотках за 14,9 тысячи долларов и большой кирпичный дом на 4,5 сотках, за который хотят 18,5 тысячи долларов.

Среди дач притаилась деревенька на несколько домов - Гаище. Жилых тут два дома, остальные жители называют себя дачниками. Один "коренной" говорит - живешь, как на хуторе. И своими дубами любуешься, которые сто лет назад предки садили.

Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик

В самом Гаище продается дом на 25 сотках, но объявление - без цены и фото.

Совсем рядом с Гаищем, в СТ "Буровик",  продается домик на 6,6 сотках за 4,5 тысячи.

Западнее деревеньки, на  холмах - СТ "Здоровье-Дуб". Тут, похоже, по 6 соток - у многих растет даже картошка. Аккуратные обжитые дачи.

Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик

Еще чуть дальше, по накатанной грунтовке между вековых елей - идеальные "дачи-дачи", которые называются "Лесные поляны".

Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик

Небольшой дачный массив со всех сторон окружен лесом. Тишина идеальная. Практически все дома - обновленные, жилые, в цветниках или с газонами.

Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик

Молодая женщина, которая на даче проводит лето с детьми, рассказывает, что место потрясающе спокойное. И популярное - не редко так же, как мы, тут гуляют люди, которые именно для себя, вживую, подыскивают дачу.

Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик

Соседи, говорит, подумывают продать домик - но не определились с ценой.

Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от ,7 тысячи за участок и от ,5 тысячи за домик

В базе realt.by есть одно объявление из "Лесных полян" - ровный участок с сезонным водопроводом предлагается за 3,7 тысячи долларов в эквиваленте.

 
Теги: Минск
 
 
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За МКАД-2, северо-западнее Минска - несколько десятков садоводческих товариществ. На любой вкус и кошелек. Классические участки по 4-7 соток выдавались в 70-е...
 
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