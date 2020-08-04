Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от $3,7 тысячи за участок и от $4,5 тысячи за домик

Местные говорят, что тут дачи недорогие , 5 тысяч долларов - за старенький щитовой домик на 4 сотках. Но в базе мы нашли дом на 6,6 сотках за 14,9 тысячи долларов и большой кирпичный дом на 4,5 сотках, за который хотят 18,5 тысячи долларов.

Среди дач притаилась деревенька на несколько домов - Гаище. Жилых тут два дома, остальные жители называют себя дачниками. Один "коренной" говорит - живешь, как на хуторе. И своими дубами любуешься, которые сто лет назад предки садили.