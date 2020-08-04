Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от $3,7 тысячи за участок и от $4,5 тысячи за домик

За МКАД-2, северо-западнее Минска - несколько десятков садоводческих товариществ. На любой вкус и кошелек. Классические участки по 4-7 соток выдавались в 70-е работникам столичных предприятий. Теперь все СТ - старые, утопающие в кронах яблонь и вишен, тихие. Наследники выставляют домики по вполне приемлемым ценам, и хозяева потихоньку меняются. Мы решили показать три из десятков товариществ: те, что в лесу, не крупные и близко к асфальтированной дороге на Минск.
"Бярозка-68": уют на мини-сотках
На входе встречаем обитателя этого СТ. Говорит, место хорошее, тихое, сезонная вода есть, асфальт - вот он, до дач. Но есть и жирный минус - большинство домиков стоят на 4 сотках. 6 соток - редкость. Места по нынешним временам маловато. А еще зимой тут не проживешь - нет воды. Свою скважину бить дорого - вода на глубине 120-140 метров.
На минисотках не развернешься - строили тут мини-домики. Заброшки почти нет, все плотно засажено, но ярко и аккуратно.
Очевидно, дачи тут покупают. И строят уже что-то более капитальное. Самые интересные участки традиционно возле леса.
Местные говорят, что тут дачи недорогие, 5 тысяч долларов - за старенький щитовой домик на 4 сотках. Но в базе мы нашли дом на 6,6 сотках за 14,9 тысячи долларов и большой кирпичный дом на 4,5 сотках, за который хотят 18,5 тысячи долларов.
Среди дач притаилась деревенька на несколько домов - Гаище. Жилых тут два дома, остальные жители называют себя дачниками. Один "коренной" говорит - живешь, как на хуторе. И своими дубами любуешься, которые сто лет назад предки садили.
В самом Гаище продается дом на 25 сотках, но объявление - без цены и фото.
Совсем рядом с Гаищем, в СТ "Буровик", продается домик на 6,6 сотках за 4,5 тысячи.
Западнее деревеньки, на холмах - СТ "Здоровье-Дуб". Тут, похоже, по 6 соток - у многих растет даже картошка. Аккуратные обжитые дачи.
Еще чуть дальше, по накатанной грунтовке между вековых елей - идеальные "дачи-дачи", которые называются "Лесные поляны".
Небольшой дачный массив со всех сторон окружен лесом. Тишина идеальная. Практически все дома - обновленные, жилые, в цветниках или с газонами.
Молодая женщина, которая на даче проводит лето с детьми, рассказывает, что место потрясающе спокойное. И популярное - не редко так же, как мы, тут гуляют люди, которые именно для себя, вживую, подыскивают дачу.
Соседи, говорит, подумывают продать домик - но не определились с ценой.
В базе realt.by есть одно объявление из "Лесных полян" - ровный участок с сезонным водопроводом предлагается за 3,7 тысячи долларов в эквиваленте.