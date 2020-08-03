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Уборочная-2020. Как аграрии страны бьют хлебные рекорды

03.08.2020 21:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские аграрии ловят погожие деньки и набирают темпы жатвы: по всей стране убрано 40 % площадей. От слаженной работы коллективов зависит, насколько увесистым будет каравай.


В поля выведена вся техника, инженеры следят за ее исправностью, а агрономы корректируют технологии. И кстати, промежуточные результаты уже радуют. Как идет работа в разных регионах, увидела Юлия Токарь

 
 
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Белорусские аграрии ловят погожие деньки и набирают темпы жатвы: по всей стране убрано 40 % площадей. От слаженной работы коллективов зависит, насколько увесистым...
 
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