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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уборочная-2020. Как аграрии страны бьют хлебные рекорды Белорусские аграрии ловят погожие деньки и набирают темпы жатвы: по всей стране убрано 40 % площадей. От слаженной работы коллективов зависит, насколько увесистым...

Белорусские аграрии ловят погожие деньки и набирают темпы жатвы: по всей стране убрано 40 % площадей. От слаженной работы коллективов зависит, насколько увесистым будет каравай.В поля выведена вся техника, инженеры следят за ее исправностью, а агрономы корректируют технологии. И кстати, промежуточные результаты уже радуют. Как идет работа в разных регионах, увидела