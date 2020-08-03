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Уборочная-2020. Как аграрии страны бьют хлебные рекорды
03.08.2020 21:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусские аграрии ловят погожие деньки и набирают темпы жатвы: по всей стране убрано 40 % площадей. От слаженной работы коллективов зависит, насколько увесистым будет каравай.
В поля выведена вся техника, инженеры следят за ее исправностью, а агрономы корректируют технологии. И кстати, промежуточные результаты уже радуют. Как идет работа в разных регионах, увидела Юлия Токарь.
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Белорусские аграрии ловят погожие деньки и набирают темпы жатвы: по всей стране убрано 40 % площадей. От слаженной работы коллективов зависит, насколько увесистым...
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