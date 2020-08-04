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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире впервые уменьшилось количество угольных электростанций Впервые в истории последних десятилетий мировое производство электроэнергии из угля сократилось. За эти полгода были закрыты электростанции объемом более чем 21...

Впервые в истории последних десятилетий мировое производство электроэнергии из угля сократилось. За эти полгода были закрыты электростанции объемом более чем 21 гигаватт. Мировое сокращение происходит главным образом за счет Европы, где в первом полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гигаватт, а во втором будет уменьшен на 6. Замедляется введение в эксплуатацию новых угольных электростанций и в Юго-Восточной Азии. В этом полугодии около 70 % от обычных значений последних 5 лет. А вот Китай производство наоборот наращивает. В Германии же был принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии до 2038 года, а на поддержку регионов, где из-за этого пострадает экономика, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.