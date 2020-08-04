ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В мире впервые уменьшилось количество угольных электростанций

04.08.2020 11:24 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Впервые в истории последних десятилетий мировое производство электроэнергии из угля сократилось. За эти полгода были закрыты электростанции объемом более чем 21 гигаватт. Мировое сокращение происходит главным образом за счет Европы, где в первом полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гигаватт, а во втором  будет уменьшен на 6. Замедляется введение в эксплуатацию новых угольных электростанций и в Юго-Восточной Азии. В этом полугодии около 70 % от обычных значений последних 5 лет. А вот Китай производство наоборот наращивает. В Германии же был принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии до 2038 года, а на поддержку регионов, где из-за этого пострадает экономика, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в истории последних десятилетий мировое производство электроэнергии из угля сократилось. За эти полгода были закрыты электростанции объемом более чем 21...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дачи под Минском: живописные холмы, вековой лес, цены от $3,7 тысячи за участок и от $4,5 тысячи за домик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика