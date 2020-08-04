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Общий намолот по стране уверенно приближается к отметке в 4 млн тонн зерна

04.08.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

По темпам лидируют Брестская и Гомельская области - там убрано более 60 % площадей. По урожайности впереди Гродненский регион - с гектара там собирают по 50 %. Средний же показатель по Беларуси - 38 - и это выше прошлогоднего. 

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "В основе лежат технологии: это сев в оптимальные сроки, уходные работы, внесение минеральных удобрений, защитные мероприятия и основное (после того как мы вырастили урожай) - мы должны до зернышка собрать с полей. Да, сегодня, может, нам немножко веселее убирать, потому что когда есть урожай -  хочется работать".

Сейчас оптимальная влажность для уборки зерна. Соблюдение всех сроков и технологий позволит убрать новый урожай без потерь и сохранить его качество.

 
 
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По темпам лидируют Брестская и Гомельская области - там убрано более 60 % площадей. По урожайности впереди Гродненский регион - с гектара там собирают по 50 %. Средний...
 
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