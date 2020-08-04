Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Общий намолот по стране уверенно приближается к отметке в 4 млн тонн зерна По темпам лидируют Брестская и Гомельская области - там убрано более 60 % площадей. По урожайности впереди Гродненский регион - с гектара там собирают по 50 %. Средний...

По темпам лидируют Брестская и Гомельская области - там убрано более 60 % площадей. По урожайности впереди Гродненский регион - с гектара там собирают по 50 %. Средний же показатель по Беларуси - 38 - и это выше прошлогоднего.Сейчас оптимальная влажность для уборки зерна. Соблюдение всех сроков и технологий позволит убрать новый урожай без потерь и сохранить его качество.