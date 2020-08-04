Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

Как пишет автор объявления , «квартира сдается на длительный срок. В ней – две изолированные комнаты, все в хорошем состоянии. Квартира светлая и теплая. Отлично развитая инфраструктура. Удобное расположение. 10 минут до станции метро «Московская» и «Я.Коласа». Предоплата за первый месяц и депозит».

Стильная квартира, в которой не против котов

Стоимость – 1100 рублей (450 долларов)

На улице Казимировской, что во Фрунзенском районе, сдается «двушка» со стильным ремонтом.