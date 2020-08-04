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Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

04.08.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы принципиально не сотрудничаете с агентствами и готовы общаться с арендодателями исключительно напрямую – эта подборка арендных квартир для вас. На сей раз в фокусе нашего внимания – аккуратные двухкомнатные квартиры, которые сдают сами хозяева. В базе портала Kvartirant.by мы отыскали квартиры без «оплаты по факту», в которые можно въехать с семьей, с друзьями-студентами, и даже в сопровождении кота.

 

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

«Бабушкина» квартира по отличной цене

Стоимость – 610 рублей (250 долларов)

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

В атмосферном уголке Минска – поселке Тракторостроителей – сдается двухкомнатная квартира с настоящей антикварной обстановкой. Главное преимущество данного варианта, помимо цены, хорошее расположение. В пешей доступности от дома – метро «Тракторный завод», продуктовый магазин, школа, бассейн, рынок, парикмахерские, банк, почта, детская площадка, рядом речка и парк.

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

Обратите внимание, что автор объявления хотел бы сдать квартиру «аккуратным, тихим квартирантам». В описании уточняется, что в квартире есть холодильник, стиральная машина, чайник, телефон, вся необходимая мебель для проживания, также сюда подведена оптика, так что можно подключить интернет.

Просторная «двушка» в Заводском районе

Стоимость – 725 рублей (297 долларов)

В Заводском районе сдается на длительный срок уютная просторная двухкомнатная квартира, расположенная на пятом этаже пятиэтажного дома. Как сообщает автор объявления«в квартире имеется вся необходимая мебель и бытовая техника для комфортного проживания».

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

В нанимателях собственник хотел бы видеть «ответственную семью». Среди условий – предварительное общение только через вайбер, предоплата за первый и последний месяцы, заключение договора (без возможности регистрации нанимателей в квартире). 

Квартира с раздельными комнатами и ярким дизайном

Стоимость – 1098 рублей (450 долларов)

На Логойском тракте ищет временных жильцов двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом.

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

Как пишет автор объявления«квартира сдается на длительный срок. В ней – две изолированные комнаты, все в хорошем состоянии. Квартира светлая и теплая. Отлично развитая инфраструктура. Удобное расположение. 10 минут до станции метро «Московская» и «Я.Коласа». Предоплата за первый месяц и депозит».

Стильная квартира, в которой не против котов

Стоимость – 1100 рублей (450 долларов)

На улице Казимировской, что во Фрунзенском районе, сдается «двушка» со стильным ремонтом.

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

Хозяин рассказывает в объявлении, что ремонт тут выполнен из качественных материалов известных мировых брендов: «квартира, полностью укомплектованная всей мебелью и бытовой техникой (гидромассажная ванна, телевизор, стиральная машина, духовой шкаф, варочная панель, холодильник, посуда). Отлично развитая инфраструктура. Ранее никто не жил. Хорошая звукоизоляция». Ну и главное – собственник «не против, если у вас есть кот».

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

Двухкомнатная квартира с панорамным видом на Национальную библиотеку

Стоимость – 1708 рублей (700 долларов)

В жилом комплексе «Маяк Минска" сдается двухкомнатная квартира с видом на одну из главных достопримечательностей столицы.

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

Автор объявления отмечает, что в квартире имеется «просторная кухня-гостиная, изолированная спальня, 2 санузла, ванна, бойлер, мебель пpемиyм-класса, встроенная бытовая техника, кондиционеры, оптоволокно». 

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц
Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

Будущие арендаторы смогут жить в доме повышенной комфортности: с камерами наблюдения, консьержем, испанскими лифтами, подземным паркингом и отдельным паркингом для велосипедов.

Тем, кто имеет детей, возможно, пригодится информация о наличии рядом школы и детского сада, а также ТЦ Dana Mall и гипермаркета Green. 

Сколько стоит снять «двушку» в Минске? Нашли варианты от 250 до 700 долларов в месяц

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы принципиально не сотрудничаете с агентствами и готовы общаться с арендодателями исключительно напрямую – эта подборка арендных квартир для вас. На...
 
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