Чего нам ждать? Лукашенко выступит с посланием белорусскому народу и Национальному собранию

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 4 августа выступит с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие, которое было запланировано еще на апрель, переносилось дважды.

В этот раз послание прозвучит не в Овальном зале Дома правительства, как это было раньше, а во Дворце Республики. Слушать президента будет более 2,5 тысячи человек со всей Беларуси. Остальные могут увидеть выступление по телетрансляции, начало — в 12.00. Кто не любит смотреть и слушать — читайте TUT.BY, мы будем вас информировать о самом важном из речи президента.

Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В прошлом году президент начал выступление в 10.40 и закончил его в 12.25. После он в течение 45 минут отвечал на вопросы депутатов. А в 2018 послание заняло около 1 часа 20 минут, став самым лаконичным за всю историю.