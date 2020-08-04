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Чего нам ждать? Лукашенко выступит с посланием белорусскому народу и Национальному собранию

04.08.2020 11:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 4 августа выступит с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие, которое было запланировано еще на апрель, переносилось дважды.

В этот раз послание прозвучит не в Овальном зале Дома правительства, как это было раньше, а во Дворце Республики. Слушать президента будет более 2,5 тысячи человек со всей Беларуси. Остальные могут увидеть выступление по телетрансляции, начало — в 12.00. Кто не любит смотреть и слушать — читайте TUT.BY, мы будем вас информировать о самом важном из речи президента.

Послание президента народу и парламенту является ежегодным, обычно оно проходит в апреле, реже — в мае. В прошлом году президент начал выступление в 10.40 и закончил его в 12.25. После он в течение 45 минут отвечал на вопросы депутатов. А в 2018 послание заняло около 1 часа 20 минут, став самым лаконичным за всю историю.

 
 
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Александр Лукашенко 4 августа выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие, которое было запланировано еще на апрель,...
 
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