В каждой области по крупному проекту. В Минске - два. Лукашенко об инвестпланах на пятилетку

Источник материала: Tut.by

Самый мощный и безопасный источник роста — инвестиции, причем внутренние, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Он раскритиковал «альтернативщиков», которые обещают поток инвестиций после проведения «чэсных» выборов.

— Давай посмотрим с реальных позиций. ВВП США, несмотря на огромные пакеты стимулов, упал на 33 процента. Треть экономики, мощнейшей в мире, рухнула! ВВП Германиии сократился на 12% и по своему размеру вернулся на уровень 2011 года, то есть отлетел на 10 лет. Испания вернулась к 2002 году — минус 22%, Италия отброшена вообще в начало 90-ых. Ну и куда, как вы думаете пойдут американские, немецкие, да и российские инвестиции? Их инвестиции останутся дома! — уверен Лукашенко, заявив, что мире господствует экономический национализм.

— Мы и только мы сами сможем себя спасти, — заявил он.

ВВП в первом полугодии снизился всего на 1,7%, в июне состояние экономики уже улучшилось, стал прибавлять и экспорт. Президент уверен, что это перелом негативной динамики.

Позитив он объяснил тем, что мировое производство встало, а когда люди вышли из карантина, им был нужен товар и они купили белорусское.

Лукашенко призвал ускорять инвестиции. Он рассказал, что с 2016 года в Беларуси создано 300 тысяч новых рабочих мест, не допущена массовая безработица.

Он рассказал, куда планируется вкладывать в следующей пятилетке.

— Строить будем те производства, которые выпускают конкурентоспособную продукцию и приносят прибыль. Мы должны взять пример с советских времен, взять опыт Китая и Японии — там всегда был жесткий план, четко расписано финансирование.

Лукашенко заявил, что в каждой области по крупному проекту, а в Минске — два.

— Они должны быть детально просчитаны, и обеспечены ресурсами.

Кроме того, в каждом районе нужно построить по одному-два средних объекта производственной сферы. Лукашенко отметил, что не везде надо строить с нуля, в чистом поле. В следующей пятилетке он также пообещал завершить модернизацию села.