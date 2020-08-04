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В каждой области по крупному проекту. В Минске - два. Лукашенко об инвестпланах на пятилетку
04.08.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самый мощный и безопасный источник роста — инвестиции, причем внутренние, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
Он раскритиковал «альтернативщиков», которые обещают поток инвестиций после проведения «чэсных» выборов.
— Давай посмотрим с реальных позиций. ВВП США, несмотря на огромные пакеты стимулов, упал на 33 процента. Треть экономики, мощнейшей в мире, рухнула! ВВП Германиии сократился на 12% и по своему размеру вернулся на уровень 2011 года, то есть отлетел на 10 лет. Испания вернулась к 2002 году — минус 22%, Италия отброшена вообще в начало 90-ых. Ну и куда, как вы думаете пойдут американские, немецкие, да и российские инвестиции? Их инвестиции останутся дома! — уверен Лукашенко, заявив, что мире господствует экономический национализм.
— Мы и только мы сами сможем себя спасти, — заявил он.
ВВП в первом полугодии снизился всего на 1,7%, в июне состояние экономики уже улучшилось, стал прибавлять и экспорт. Президент уверен, что это перелом негативной динамики.
Позитив он объяснил тем, что мировое производство встало, а когда люди вышли из карантина, им был нужен товар и они купили белорусское.
Лукашенко призвал ускорять инвестиции. Он рассказал, что с 2016 года в Беларуси создано 300 тысяч новых рабочих мест, не допущена массовая безработица.
Он рассказал, куда планируется вкладывать в следующей пятилетке.
— Строить будем те производства, которые выпускают конкурентоспособную продукцию и приносят прибыль. Мы должны взять пример с советских времен, взять опыт Китая и Японии — там всегда был жесткий план, четко расписано финансирование.
Лукашенко заявил, что в каждой области по крупному проекту, а в Минске — два.
— Они должны быть детально просчитаны, и обеспечены ресурсами.
Кроме того, в каждом районе нужно построить по одному-два средних объекта производственной сферы. Лукашенко отметил, что не везде надо строить с нуля, в чистом поле. В следующей пятилетке он также пообещал завершить модернизацию села.
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Он раскритиковал «альтернативщиков», которые обещают поток инвестиций после проведения «чэсных» выборов.
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