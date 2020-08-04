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Лукашенко не видит необходимости в приватизации сельхозземель
04.08.2020 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не пойдет на передачу земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность.
— Мы никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда [земли]. Иди и работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст, — сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске.
Он предлагает посмотреть на земельный закон Украины.
— Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал? Веками для Беларуси сельское хозяйство являлось традиционной сферой экономики. Можно сказать визитной карточной нашей страны, — сказал Лукашенко.
При этом он сказал, что в последние годы в мире Беларусь все чаще называют IT-страной.
— Для IT-сектора созданы самые комфортные условия. А достигнутый успех — заслуга самих ребят. Они инициировали и подготовили декрет президента в 2017 году, — отметил президент.
Напомним, сегодня во Дворце Республики президент
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Он предлагает посмотреть на земельный закон Украины. «Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал», - сказал Лукашенко.
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