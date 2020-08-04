ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко не видит необходимости в приватизации сельхозземель

04.08.2020 13:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не пойдет на передачу земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда [земли]. Иди и работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст, — сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске.

Он предлагает посмотреть на земельный закон Украины.

— Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал? Веками для Беларуси сельское хозяйство являлось традиционной сферой экономики. Можно сказать визитной карточной нашей страны, — сказал Лукашенко.

При этом он сказал, что в последние годы в мире Беларусь все чаще называют IT-страной.

— Для IT-сектора созданы самые комфортные условия. А достигнутый успех — заслуга самих ребят. Они инициировали и подготовили декрет президента в 2017 году, — отметил президент.

Напомним, сегодня во Дворце Республики президент выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он предлагает посмотреть на земельный закон Украины. «Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал», - сказал Лукашенко.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В каждой области по крупному проекту. В Минске - два. Лукашенко об инвестпланах на пятилетку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика