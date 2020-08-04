Лукашенко не видит необходимости в приватизации сельхозземель

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не пойдет на передачу земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда [земли]. Иди и работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст, — сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске.

Он предлагает посмотреть на земельный закон Украины.

— Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал? Веками для Беларуси сельское хозяйство являлось традиционной сферой экономики. Можно сказать визитной карточной нашей страны, — сказал Лукашенко.

При этом он сказал, что в последние годы в мире Беларусь все чаще называют IT-страной.

— Для IT-сектора созданы самые комфортные условия. А достигнутый успех — заслуга самих ребят. Они инициировали и подготовили декрет президента в 2017 году, — отметил президент.

Напомним, сегодня во Дворце Республики президент выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.