Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





На мероприятие, которое прошло во Дворце Республики, были приглашены более 2,5 тыс. человек со всей Беларуси. По традиции на нем присутствовали депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, местных органов власти. Также были приглашены парламентарии прошлых созывов, представители общественных объединений, религиозных конфессий, дипломатического корпуса и международных организаций, руководители банков, высших учебных заведений, СМИ, эксперты.

Ранее глава государства заявлял о том, что изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено прежде всего по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию призвал граждан не допустить ошибки в критически важный для страны момент

Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси за многое отвечает Президент, обладающий колоссальными полномочиями. Это определяющая гарантия реализации социальных обязательств государства перед людьми. «Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституцией передать другому? Я не святой, у меня есть все, и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете, вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня — святое. Все, остальное забудьте», — подчеркнул белорусский лидер.

«Завтра придет и возьмет неизвестный человек эту Конституцию… Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации, от того, что он столкнет страну влево или вправо? — поставил вопрос глава государства — Удержим. Сегодня уже удержите, и без меня. В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет! За нами будущее».

Президент подчеркнул, что стержнем его политической доктрины является конституционный тезис о том, что государство должно создавать человеку все возможности для достижения его целей. «Но каждому надо понимать, что без повседневного труда и ответственного отношения его мечта останется просто мечтой», — отметил он.







Народ Беларуси сегодня крепко держит в руках будущее своей независимой страны.

«Миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос: «Выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они», — сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, сегодня против него направлены все ядовитые «ковидные» стрелы: свалить, унизить, растоптать, уничтожить. «Так вот знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет. Нигде — ни в Австралии, ни в Штутгарте — им места нет. В офшорах денег тоже нет. А в лапти обуть народ вам не удастся и под плетку загнать уже не получится, — заявил Президент. — И помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они — люди в погонах — вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века».

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — резюмировал белорусский лидер.

Полный текст ежегодного Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию

По материалам БЕЛТА