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Захарова о задержанных россиянах в Беларуси: Мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают
04.08.2020 16:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вина задержанных в Беларуси российских граждан ничем не доказана. Послание президента Беларуси Александра Лукашенко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя на странице в
— Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз.
— Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают, — добавила дипломат.
Напомним, 4 августа во время послания белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко рассказал, что сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Ранее белорусские власти
В ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси
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- Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим,...
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