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Начало физпуска первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни
04.08.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни, сообщила корреспонденту
«Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал
Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.
После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.
Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.
«Безусловным приоритетом на всех этапах проекта по строительству БелАЭС была и остается безопасность», — подчеркнула пресс-секретарь.
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Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь...
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