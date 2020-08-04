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Начало физпуска первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни

04.08.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Начало физпуска первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни

Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

«Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива», — проинформировала Ольга Козлович.

Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.

После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.

«Безусловным приоритетом на всех этапах проекта по строительству БелАЭС была и остается безопасность», — подчеркнула пресс-секретарь.

https://www.belta.by

 
 
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Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь...
 
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