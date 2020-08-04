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Жатва-2020. Аграрии области работают на общий каравай
04.08.2020 16:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTА чтобы убрать без потерь, надо ловить каждый погожий день. Такой темп дает свои результаты. Моя коллега Юлия Токарь отправилась в хозяйство Червенского района и увидела, в каком беспрерывном режиме работают хлеборобы (видео).
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Чтобы убрать без потерь, надо ловить каждый погожий день. Такой темп дает свои результаты. Моя коллега Юлия Токарь отправилась в хозяйство Червенского района и...
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