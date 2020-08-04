Правозащитники: В Минске наблюдателя задержали прямо на избирательном участке

Источник материала: Tut.by

В Минске прямо на участке для голосования был задержан наблюдатель инициативы «Честные люди» Иван Дубовик. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси, и на участке № 52 Октябрьского района Минска был задержан наблюдатель от инициативы «Честные люди» Иван Дубовик. Он успел сообщить, что его везут в Октябрьское РУВД, однако там родственникам отказались сообщить, где он находится в настоящий момент.

По имеющейся у правозащитников информации, причиной его задержания стала подача жалобы от инициативы.