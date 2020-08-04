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Правозащитники: В Минске наблюдателя задержали прямо на избирательном участке
04.08.2020 14:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске прямо на участке для голосования был задержан наблюдатель инициативы «Честные люди» Иван Дубовик. Об этом
Сегодня началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси, и на участке № 52 Октябрьского района Минска был задержан наблюдатель от инициативы «Честные люди» Иван Дубовик. Он успел сообщить, что его везут в Октябрьское РУВД, однако там родственникам отказались сообщить, где он находится в настоящий момент.
По имеющейся у правозащитников информации, причиной его задержания стала подача жалобы от инициативы.
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По информации правозащитников, в Минске прямо на участке для голосования был задержан наблюдатель инициативы «Честные люди» Иван Дубовик.
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