Суд снова отклонил жалобу Тихановского на помещение в карцер, выговор и предупреждение

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района снова отказал Сергею Тихановскому в удовлетворении жалобы на постановление руководства СИЗО № 1 о применении мер взыскания — помещении в карцер, выговор и предупреждение, рассказала адвокат блогера Наталья Мацкевич. Предыдущую жалобу районный суд тоже не удовлетворил.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Суд не удовлетворил жалобу Сергея Тихановского о применении мер взыскания, — сказала Мацкевич.

Это была уже вторая жалоба Сергея Тихановского на применение к нему мер взыскания. Первую рассматривал тот же суд Московского района в закрытом заседании и не удовлетворил ее.

Напомним, в июне Сергея Тихановского два раза подряд помещали в карцер СИЗО № 1: первый раз 13 июня на семь дней, а потом продлили его нахождение в карцере до 26 июня. Адвокат Тихановского Виктор Мацкевич рассказывал , что к блогеру применили два взыскания, каждое — по семь суток водворения в карцер. Первое взыскание вынесли, когда он еще находился в обычной камере, за нарушение режима — якобы Тихановский сидел на подоконнике. Второе — когда он уже находился в карцере, за плохую уборку помещения: по словам Тихановского, в камере под трехметровым потолком сотрудники СИЗО обнаружили паутину.