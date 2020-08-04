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Министерство обороны заявило о всемерной поддержке главнокомандующего Лукашенко на президентских выборах

04.08.2020 17:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Офицеры белоруской армии всемерно поддерживают Александра Лукашенко и уверены в его победе на выборах. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Министерства обороны.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы осознаем, что в мире далеко не всем по душе успехи нашей страны и сегодня осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства — Республики Беларусь с целью дестабилизации обстановки. Это бесперспективно. Мы — белорусы — сами решаем свою судьбу. Армия Беларуси гордится своим Главнокомандующим — Президентом страны А.Г.Лукашенко, и под его руководством и впредь надежно обеспечит независимость, суверенитет, территориальную целостность и незыблемость конституционного строя Беларуси. Не сомневаемся во всемерной поддержке народом Беларуси Главы государства и уверены в его победе на выборах», — говорится в обращении.

Сообщается, что инициатором данного обращения стал координационный совет Офицерских собраний ВВС и войск ПВО, он также обратился к офицерскому корпусу с предложением поддержать действующего президента на выборах. Офицерские собрания поддержали эту инициативу единогласно.

Напомним, накануне стало известно, что обращение к личному составу записал глава МВД Юрий Караев. Юрий Караев напоминает, что 9 августа в стране пройдут президентские выборы — «важнейшее общественно-политическое событие». Он просит подчиненных проявлять дисциплинированность и выдержку, так как «предстоят значительные психологические и физические нагрузки».

 
 
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Офицеры белоруской армии всемерно поддерживают Александра Лукашенко и уверены в его победе на выборах.
 
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