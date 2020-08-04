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Министерство обороны заявило о всемерной поддержке главнокомандующего Лукашенко на президентских выборах
04.08.2020 17:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Офицеры белоруской армии всемерно поддерживают Александра Лукашенко и уверены в его победе на выборах. Об этом говорится в обращении,
«Мы осознаем, что в мире далеко не всем по душе успехи нашей страны и сегодня осуществляются попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства — Республики Беларусь с целью дестабилизации обстановки. Это бесперспективно. Мы — белорусы — сами решаем свою судьбу. Армия Беларуси гордится своим Главнокомандующим — Президентом страны А.Г.Лукашенко, и под его руководством и впредь надежно обеспечит независимость, суверенитет, территориальную целостность и незыблемость конституционного строя Беларуси. Не сомневаемся во всемерной поддержке народом Беларуси Главы государства и уверены в его победе на выборах», — говорится в обращении.
Сообщается, что инициатором данного обращения стал координационный совет Офицерских собраний ВВС и войск ПВО, он также обратился к офицерскому корпусу с предложением поддержать действующего президента на выборах. Офицерские собрания поддержали эту инициативу единогласно.
Напомним, накануне стало известно, что
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Министерство обороны заявило о всемерной поддержке главнокомандующего Лукашенко на президентских выборах
Офицеры белоруской армии всемерно поддерживают Александра Лукашенко и уверены в его победе на выборах.
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