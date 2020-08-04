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Лукашенко назначил своего представителя в Витебской области. Рассказываем, кто им стал

04.08.2020 18:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель назначен уполномоченным представителем президента в Витебской области. Такое распоряжение 4 августа подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.


Иван Тертель. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Иван Тертель возглавил Комитет госконтроля 4 июня. До этого он работал заместителем председателя КГБ.

— Тертель занимался в КГБ контрольными функциями в экономике. И, как его характеризуют его сотрудники, да и я много слышал о нем, это преданный стране человек, — отрекомендовал Лукашенко Тертеля. — Это человек, у которого нет никаких кланов. Он знает обстановку в стране. Прежде всего, в экономике. И он способен перевести на новые рельсы работу Комитета госконтроля, — отметил Александр Лукашенко, представляя 4 июня нового главу КГК.

Напомним, буквально сразу после прихода Тертеля, 11 июня, КГК пришел в Белгазпромбанк, там прошли обыски, а через несколько дней был задержан претендент в президенты Виктор Бабарико. Все о «деле Белгазпромбанка» можно почитать здесь.

 
 
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«Это преданный стране человек. Это человек, у которого нет никаких кланов. Он знает обстановку в стране».
 
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