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Равков: Новейшая история страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций
05.08.2020 09:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что новейшая история страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций.
— Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций, —
По его словам, «подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах».
— Одна из них — так называемая «трансформация» предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления. А основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети. Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового «промывания мозгов» превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться, — пишет госсекретарь.
Накануне тему цветных революций в своем
— На нас, крепком, монолитном обществе, решили отработать вот эти «цветные революции» с учетом новых информационных технологий. Не получится! — заявил Лукашенко.
По его словам, «целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».
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«Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум...
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