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В ЦИК назвали процент явки избирателей в первый день досрочного голосования

05.08.2020 09:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 4,98 процента, сообщили в ЦИК.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

4 августа в стране началось досрочное голосование на выборах президента. По данным ЦИК, всего в списки избирателей включены 6 млн 836 тысяч 585 человек.

В первый день в Брестской области проголосовали 4,23% избирателей, в Витебской — 5%, в Гомельской — 7,55%, в Гродненской — 3,39%, в Минской — 4,69%, в Могилевской — 4,66%, в Минске — 4,77%.

Основной день голосования пройдет 9 августа. На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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Теги: Минск
 
 
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В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 4,98 процента, сообщили в ЦИК.
 
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