В ЦИК назвали процент явки избирателей в первый день досрочного голосования

Источник материала: Tut.by

В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 4,98 процента, сообщили в ЦИК.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

4 августа в стране началось досрочное голосование на выборах президента. По данным ЦИК, всего в списки избирателей включены 6 млн 836 тысяч 585 человек.

В первый день в Брестской области проголосовали 4,23% избирателей, в Витебской — 5%, в Гомельской — 7,55%, в Гродненской — 3,39%, в Минской — 4,69%, в Могилевской — 4,66%, в Минске — 4,77%.

Основной день голосования пройдет 9 августа. На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.