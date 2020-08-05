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Обзор рынка аренды квартир в Минске за июль 2020 года
05.08.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Впервые с начала 2020 года можно констатировать действительно высокий спрос на аренду квартир. Старт вступительной кампании, а также выпуск из ВУЗов студентов последних курсов привел к тому, что активность по поиску
Несмотря на активизацию спроса общее предложение на рынке долгосрочной аренды ещё немного подросло (+4.8%), тем самым обновив исторический рекорд. Но стоит отметить, что многие (особенно бюджетные) объекты не задерживались в базе и покидали её за 1-3 дня.
В прошлые годы в августе предложение всегда сокращалось, так как именно этот на летний месяц приходится пиковый спрос.
На фоне сезонного повышения спроса цены на наиболее популярные типы квартир перестали снижаться и показали небольшой рост.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 276 (рост на 2.2 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 349 (рост на 1.5 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 435 (снижение на 0.7 %);
Сезонное повышение цен позитивно сказалось на инвестиционной привлекательности аренды. За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в Минске выросла на 0.06 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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Столичный рынок аренды жилья возвращается к привычному сезонному ритму с месячным опозданием. Обычно резкое повышение спроса начиналось ещё в июне, но в этом году...
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