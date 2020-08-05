Обзор рынка аренды квартир в Минске за июль 2020 года

Впервые с начала 2020 года можно констатировать действительно высокий спрос на аренду квартир. Старт вступительной кампании, а также выпуск из ВУЗов студентов последних курсов привел к тому, что активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла по итогам месяца на 36 %.

По сравнению с прошлым годом июльский спрос оказался на 12% ниже, что можно объяснить меньшим числом абитуриентов. В этом году на централизованное тестирование зарегистрировалось на 16% меньше человек.

Несмотря на активизацию спроса общее предложение на рынке долгосрочной аренды ещё немного подросло (+4.8%), тем самым обновив исторический рекорд. Но стоит отметить, что многие (особенно бюджетные) объекты не задерживались в базе и покидали её за 1-3 дня.

В прошлые годы в августе предложение всегда сокращалось, так как именно этот на летний месяц приходится пиковый спрос.