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Обзор рынка аренды квартир в Минске за июль 2020 года

05.08.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Впервые с начала 2020 года можно констатировать действительно высокий спрос на аренду квартир. Старт вступительной кампании, а также выпуск из ВУЗов студентов последних курсов привел к тому, что активность по поиску съёмного жилья в Минске выросла по итогам месяца на 36 %.

По сравнению с прошлым годом июльский спрос оказался на 12% ниже, что можно объяснить меньшим числом абитуриентов. В этом году на централизованное тестирование зарегистрировалось на 16% меньше человек.

Несмотря на активизацию спроса общее предложение на рынке долгосрочной аренды ещё немного подросло (+4.8%), тем самым обновив исторический рекорд. Но стоит отметить, что многие (особенно бюджетные) объекты не задерживались в базе и покидали её за 1-3 дня.

В прошлые годы в августе предложение всегда сокращалось, так как именно этот на летний месяц приходится пиковый спрос.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июль 2020 года

На фоне сезонного повышения спроса цены на наиболее популярные типы квартир перестали снижаться и показали небольшой рост.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 276 (рост на 2.2 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 349 (рост на 1.5 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 435 (снижение на 0.7 %);

Более 100 собственников в июле переписали цены в объявлениях в сторону повышения. Чаще всего цены повышали владельцы 1-комнатных квартир.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июль 2020 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Обзор рынка аренды квартир в Минске за июль 2020 года

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июль 2020 года

Сезонное повышение цен позитивно сказалось на инвестиционной привлекательности аренды. За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в Минске выросла на 0.06 процентных пункта. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Наиболее выгодно на сегодняшний день сдавать в аренду квартиры в кирпичных хрущевках и брежневках. У такого жилья средняя доходность находится в диапазоне 6,8-7,1%.  

Обзор рынка аренды квартир в Минске за июль 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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Столичный рынок аренды жилья возвращается к привычному сезонному ритму с месячным опозданием. Обычно резкое повышение спроса начиналось ещё в июне, но в этом году...
 
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