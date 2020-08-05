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Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти

05.08.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти

 Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн т нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн т, из которых 77 тыс. т будет поставлено железнодорожным транспортом, остальное — по нефтепроводу», — сказал Александр Тищенко.

Кроме того, запланированы две танкерные поставки азербайджанской и американской нефти общим объемом 160 тыс. т. В августе начинается плановый ремонт на ряде объектов Новополоцкого НПЗ, поэтому основной объем переработки придется на Мозырский НПЗ, где подобные работы уже завершены. «Вчера вечером танкер с азербайджанской нефтью прибыл в порт «Южный» и встал под разгрузку», — добавил пресс-секретарь.

https://www.belta.by/

 
 
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 Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает...
 
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