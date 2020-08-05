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"Амкодор" открыл научно-технический центр

05.08.2020 13:02 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Усилить импортозамещение и нарастить экспорт - задача № 1 для отечественной промышленности после пандемии. И здесь ключевая роль у инноваций. Накануне в Минске "Амкодор" открыл научно-технический центр. Он объединит в себе идеи и технологии. Создание таких инфраструктурных проектов - часть Государственной программы инновационного развития страны. Здесь будут разрабатывать спецтехнику мирового уровня. Подробнее - Антон Малюта (видео).

 
Теги: Минск
 
 
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Усилить импортозамещение и нарастить экспорт - задача № 1 для отечественной промышленности после пандемии. И здесь ключевая роль у инноваций. Накануне в Минске...
 
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