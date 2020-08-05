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Программу социально-экономического развития страны готовят в Беларуси

05.08.2020 13:16 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Главные акценты, высказанные вчера во время Послания Президента Беларуси народу и парламенту, лягут в основу программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Над документом сейчас работают в Министерстве экономики.

Как сегодня сообщил глава ведомства, расчеты ведутся с прогнозом роста средней зарплаты в 2 раза. При этом будут приложены все усилия, чтобы доходы граждан не теряли свою покупательную способность. Поддержат, по словам Александра Червякова, и бизнес, который готов честно работать. Ставка на импортозамещение и кооперацию. 

 
 
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Главные акценты, высказанные вчера во время Послания Президента Беларуси народу и парламенту, лягут в основу программы социально-экономического развития страны...
 
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