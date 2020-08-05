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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Программу социально-экономического развития страны готовят в Беларуси Главные акценты, высказанные вчера во время Послания Президента Беларуси народу и парламенту, лягут в основу программы социально-экономического развития страны...

Главные акценты, высказанные вчера во время, лягут в основу программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Над документом сейчас работают в Министерстве экономики.Как сегодня сообщил глава ведомства, расчеты ведутся с прогнозом роста средней зарплаты в 2 раза. При этом будут приложены все усилия, чтобы доходы граждан не теряли свою покупательную способность. Поддержат, по словам Александра Червякова, и бизнес, который готов честно работать. Ставка на импортозамещение и кооперацию.