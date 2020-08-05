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Британское правительство о выборах: Беларусь должна поддерживать демократические свободы
05.08.2020 13:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Великобритании обеспокоено обращением с кандидатами в президенты, гражданским обществом и СМИ в преддверии президентских выборов в Беларуси. Об этом
В ходе встречи Министр Мортон поблагодарила белорусского дипломата за семь лет белорусско-британского сотрудничества и выразила обеспокоенность британского правительства ситуацией в Беларуси.
— Беларусь должна поддерживать демократические свободы, — заявила Уэнди Мортон.
Напомним, в июне представительство Евросоюза, а также посольства Великобритании и США в Беларуси выпустили совместное
Дипломаты также напомнили белорусским властям о свободе СМИ и праве на мирные собрания, которые необходимы для обеспечения легитимности выборов.
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Посол Великобритании в Беларуси ранее уже напоминала белорусским властям о свободе СМИ и праве на мирные собрания, которые необходимы для обеспечения...
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