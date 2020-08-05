Британское правительство о выборах: Беларусь должна поддерживать демократические свободы

Источник материала: Tut.by

Правительство Великобритании обеспокоено обращением с кандидатами в президенты, гражданским обществом и СМИ в преддверии президентских выборов в Беларуси. Об этом заявила заместитель Госсекретаря Великобритании, министр по вопросам европейского соседства и делам Америки Уэнди Мортон на встрече с завершающим свою дипмиссию послом Беларуси в Великобритании Сергеем Алейником.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ходе встречи Министр Мортон поблагодарила белорусского дипломата за семь лет белорусско-британского сотрудничества и выразила обеспокоенность британского правительства ситуацией в Беларуси.

— Беларусь должна поддерживать демократические свободы, — заявила Уэнди Мортон.

Напомним, в июне представительство Евросоюза, а также посольства Великобритании и США в Беларуси выпустили совместное заявление о том, что власти Беларуси должны принять необходимые меры для «проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения основных свобод».

Дипломаты также напомнили белорусским властям о свободе СМИ и праве на мирные собрания, которые необходимы для обеспечения легитимности выборов.