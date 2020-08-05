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Белорусский инвестор может заморозить свой проект в Вентспилсском свободном порту

05.08.2020 14:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельцы белорусской компании Ultraplast EU, которая по итогам 2018 года стала самым динамично развивающимся бизнесом Латвии, а в 2019 году вошла в топ-500 крупнейших коммерческих структур этой страны, недовольны медлительностью латвийских госструктур и грозят «сменить локацию».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соответствующее письмо, подписанное председателем правления Ultraplast EU Юлией Черновой, на днях было направлено в Управление Вентспилсского свободного порта и опубликовано в латвийских СМИ.

В письме указывается, что Управление Вентспилсского свободного порта, с которым компания в 2019 году подписала договоры о строительстве здания и его аренде, отклонилось от графика строительства. Это «абсолютно не устраивает» инвестора, тем более что в дополнение выявлены проблемы с браком металлоконструкций и электроэнергией.

«Сроки подписания акта сдачи здания в эксплуатацию вообще не понятны», — говорится в обращении.

«Мы со своей стороны подписали не только договор аренды здания, но и договор о вложении инвестиций в Вентспилсский свободный порт. В настоящее время нами произведено инвестиций в производственное оборудование для данного проекта на сумму около 4 миллиона евро, все это оборудование начнет поступать на площадку с 35 недели 2020 г. Наша компания начала подбор персонала для работы на строящемся производстве», — сообщают авторы письма.

Однако, как отмечает руководство Ultraplast EU, «со стороны Управления Вентспилсского свободного порта нет активных действий в выполнении принятых на себя обязательств по соблюдению сроков строительства здания». Как говорится в письме, «мы видим, что на данном этапе есть возможности завершить строительство в срок, но не предпринимается все для этого возможное».

В завершении обращения Юлия Чернова подчеркнула, что в случае несоблюдения сроков строительства Ultraplast EU «оставляет за собой право поиска иных территориальных локаций для реализации своего инвестиционного проекта».

Торжественный старт этому проекту был дан осенью 2019 года — тогда в присутствии мэра Вентспилса Айварса Лембергса была заложена капсула в фундамент будущего производственного помещения.

Это здание сооружается администрацией порта, в том числе на деньги Европейского фонда регионального развития. Вклад европейской структуры составляет 1,2 млн евро из 4,1 млн евро.

В свою очередь компания Ultraplast EU арендует эту недвижимость для размещения завода по выпуску поликарбонатных листов. Предприятие, в оснащение которого будет инвестировано 12 млн евро, планировалось ввести в эксплуатацию через год. Его мощности рассчитаны сначала на выпуск 1,2 тыс. тонн листов в год, потом — 5 тыс. тонн. При полной мощности на нем будет занято около 50 рабочих.

Владельцами Ultraplast EU являются белорусские граждане Юлия Чернова и Сергей Тимофеев.

 
 
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