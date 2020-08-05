В столице еще одного наблюдателя задержали на участке для голосования

Источник материала: Tut.by

Еще один независимый наблюдатель был задержан в Минске прямо на избирательном участке. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По информации правозащитников, независимый наблюдатель Инна Добротвор утром в среду, 5 августа, находилась на избирательном участке № 64 Заводского района столицы, однако в помещение ее допустить отказались, не назвав причину. Женщина высказала свое возмущение, однако была задержана прямо на участке приехавшими по вызову сотрудниками милиции — она якобы мешала работе комиссии. Наблюдателя увезли в РУВД Заводского района, однако после установления ее личности вскоре отпустили.

Правозащитники сообщают, что за 4 августа на избирательных участках были задержаны как минимум трое наблюдателей. Двоих задержали в Минске: это наблюдатель от инициативы «Честные люди» Иван Дубовик , в отношении которого составили протокол за неповиновение сотрудникам милиции — ночь он провел в изоляторе, а сегодня ожидает суда; также был задержан наблюдатель Олег Гиргенсон. На участке в Могилеве задержали Андрея Застрелова, также представляющего «Честных людей»: председатель комиссии заявила, что он препятствовал ее работе, теперь в отношении Застрелова проводится проверка.

Как сообщают независимые наблюдатели, на некоторых участках их под разными предлогами, в том числе с угрозой применения силы со стороны милиции, лишают возможности находиться непосредственно в помещении, а также следить за ходом досрочного голосования.