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В столице еще одного наблюдателя задержали на участке для голосования
05.08.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще один независимый наблюдатель был задержан в Минске прямо на избирательном участке. Об этом
По информации правозащитников, независимый наблюдатель Инна Добротвор утром в среду, 5 августа, находилась на избирательном участке № 64 Заводского района столицы, однако в помещение ее допустить отказались, не назвав причину. Женщина высказала свое возмущение, однако была задержана прямо на участке приехавшими по вызову сотрудниками милиции — она якобы мешала работе комиссии. Наблюдателя увезли в РУВД Заводского района, однако после установления ее личности вскоре отпустили.
Правозащитники сообщают, что за 4 августа на избирательных участках были задержаны как минимум трое наблюдателей. Двоих задержали в Минске: это наблюдатель от инициативы «Честные люди»
Как сообщают независимые наблюдатели, на некоторых участках их под разными предлогами, в том числе с угрозой применения силы со стороны милиции,
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О задержании наблюдателя Инны Добротвор сообщили правозащитники.
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