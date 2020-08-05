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Митинг будет. Тихановская не отказывается от мероприятия в парке Дружбы народов
05.08.2020 14:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидат в президенты Светлана Тихановская не будет отказываться от проведения агитационного митинга в парке Дружбы народов 6 августа, несмотря на мероприятие, которое в это же время в парке будет проводить администрация Советского района.
Напомним, 3 августа стало известно, что администрация Советского района
4 августа доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком
Ни ответа на жалобу, ни приглашения в Мингорисполком на переговоры штаб Тихановской так и не получил.
— Никакого письма от властей о том, что мы не можем проводить митинг 6 августа в парке Дружбы народов, ни Светлана, ни я не получали. Мы подали вчера жалобу в Мингорисполком, но ответа и реакции нет до сих пор, поэтому мы двигаемся по своему плану: митинг в парке Дружбы народов будет, — говорит доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.
Принцип подачи заявки от кандидата в президенты во время избирательной кампании уведомительный: кандидат просто уведомляет Мингорисполком о дате, времени и месте проведения митинга на разрешенных городом площадках. Тихановская в день регистрации ее кандидатом 14 июля уведомила городские власти, что 6 и 8 августа, с 8.00 до 22.00, будет проводить в парке Дружбы народов агитационные митинги.
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3 августа стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов, с 17.00 до 21.30, праздничное мероприятие, посвященное Дню...
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