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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Дзержинском делают акцент на выращивание пшеницы К жатве созрели почти все сельскохозяйственные культуры. Например, в хозяйстве "Маяк-78", что под Дзержинском, делают акцент на выращивание пшеницы. Ежегодно...

К жатве созрели почти все сельскохозяйственные культуры. Например, в хозяйстве "Маяк-78", что под Дзержинском, делают акцент на выращивание пшеницы. Ежегодно засевают свыше тысячи гектаров. Сорта белоруской селекции. Кстати, именно золотое зерно самое востребованное среди предприятий страны. Сейчас на этих полях активная работа. Жатву в хозяйстве планируют завершить в течение десяти дней.Чтобы работа была максимально оперативной, механики постоянно следят за состоянием техники. При необходимости ремонтную станцию разворачивают сразу около полей.