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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По Минской области сейчас намолочено более 930 000 тонн зерна С каждым днем каравай набирает вес! По Минской области сейчас намолочено более 930 000 тонн зерна. Обработана почти половина зерновых полей. По темпам жатвы лидируют...

С каждым днем каравай набирает вес! По Минской области сейчас намолочено более 930 000 тонн зерна. Обработана почти половина зерновых полей. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона.Итак, самый большой урожай - в Несвижском районе, это первый стотысячник на сегодня с общим намолотом почти 104 000 тонн. Хлеборобы Клецкого собрали 82 000 тонн. Далее идет Копыльский район. Здесь аграрии намолотили чуть более 80 000 тонн зерна.В лидерах по урожайности также Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 65 центнеров с гектара. Далее идет Клецкий - 55 центнеров. В тройке и Минский район - 52 центнера с гектара. Средняя урожайность по области - 40 центнеров.