В 7 раз больше избирателей и «тайные» протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?

Источник материала: Tut.by

Наблюдатели, не попавшие в число избранных, которым позволено находиться на избирательных участках, по итогам первого дня голосования сообщили примерно о 2,5 тыс. нарушений. ЦИК разъяснил некоторые моменты, вызвавшие у наблюдателей вопросы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наблюдатели кампании «Право выбора — 2020» в первый день досрочного голосования зафиксировали более 450 нарушений избирательного законодательства, указано на сайте инициативы. Наблюдатели «Честных людей» сообщили о более чем 2 тысячах нарушений. Самые распространенные среди них — это недопуск наблюдателей на участок, запрет присутствовать на опечатывании урн и невозможность ознакомиться с протоколами, сообщает пресс-служба инициативы.

«Так вы считали» — данные по избирателям отличаются в разы

Александр Петренко в первый день досрочного голосования не смог войти в основной состав наблюдателей, которым разрешено находиться на избирательном участке. Он и его «коллеги» по наблюдению все же провели целый день около участка, чтобы посчитать число избирателей. А на следующий день обнаружили большие расхождения в своих подсчетах и данных, указанных в протоколах участков № 104 и 105, которые находятся в школе № 16 города Минска.

В конце первого дня голосования избирательные комиссии не позволили «лишним» наблюдателям ознакомиться с протоколом. Но так как Александр также является избирателем на участке, на котором аккредитовался в качестве наблюдателя, утром 5 августа ему удалось узнать, сколько человек проголосовало в первый день по официальным данным.

— Я зашел на участки как избиратель и сфотографировал протоколы.

По данным наблюдателей, на 104-м участке побывало 44 избирателя, а в протоколе указаны 64. На 105-м участке наблюдатели насчитали 30 человек, а в протоколе записаны 69.

— Один из наблюдателей считал общее количество человек, вошедших в школу. Всего в школу зашло 88 человек (мы считали только взрослых), — говорит Александр.

Александр Якубовский аккредитован наблюдателем на 19-й участок в деревне Смиловичи Червенского района. В первый день голосования, по его подсчетам, на участок пришел 21 избиратель. Но в протоколе указано, что 4 августа здесь проголосовало 164 человека.

— На участке я находился с момента опечатывания урны и до конца дня. В первой половине дня дверь была открыта и можно было наблюдать, как вбрасывались бюллетени, с пяти часов вечера дверь была закрыта. В первой половине дня явка была 17 человек, а с 16.00 до конца дня — плюс 4. Даже если считать всех детей и учителей, которые проходили внутрь школы, столько людей не заходило, — говорит наблюдатель.

Александра Герасимович рассказывает, что в первый день голосования насчитала в 2,5 раза меньше человек, чем было указано в конце дня в протоколе. На выходе из участка № 36 Cоветского района города Гомеля, расположенного в школе № 38, наблюдатель находилась все время его работы.

— За весь день у меня получилось 39 человек. В конце дня сфотографировала протокол и увидела, что там указано 102 человека. Но я записывала каждого человека, заходившего на участок. Урны для голосования мне видно не было, поэтому я допускаю, что могла ошибиться, например, на 5 избирателей, — делится Александра. На ее вопрос, как получилась такая разница в подсчетах, одна из членов комиссии ей ответила: «Так вы считали».

Избирательный участок под номером 00

Несколько наблюдателей сообщили, что им не позволили присутствовать во время опломбирования урн, которое происходит до начала процесса досрочного голосования. Об этом говорит в том числе наблюдатель, аккредитованный на 104-м и 105-м участках города Минска.

Аким аккредитован наблюдателем на участке № 25, который находится в средней школе № 121 Минска. Здесь же расположены участки № 23 и 24. Здесь аккредитованные наблюдатели, не попавшие в тройку, допускаемую по решению ЦИК на участок, объединили силы и по очереди вели подсчет пришедших голосовать во все три пункта.

— На участки, то есть в кабинеты, где они находятся, нас не пускали. На опечатывание урн нас тоже не допустили. По этому поводу я, кстати, подал жалобу, — рассказывает Аким.

Протокол ни на одном из трех участков не был вывешен на всеобщее обозрение, говорит наблюдатель, поэтому сверить количество избирателей в первый день здесь не было возможности.

— На следующий день протокол показали только по 24-му участку. Количество избирателей по нему совпадает с тем, сколько человек насчитали наблюдатели. На моем 25-м участке мы насчитали 61 человека, на 24-м и 23-м по 30 человек.

На избирательном участке № 60 Заводского района Минска, расположенного в школе № 120, в первый день голосования был вывешен график присутствия наблюдателей «на участке для голосования № 00 Заводского района Минска» с указанием другого адреса и школы с необычным номером «00». После того как наблюдатель Галина от Объединенной гражданской партии указала на несоответствие, график сняли, но наблюдатели на участке остались прежними.

— Нам сказали, что включат нас (двух не допущенных на участок наблюдателей. — Прим. ред.) в график в следующие дни. Но пока новый график еще не вывесили, — рассказывает Галина. Весь первый день досрочного голосования она с напарницей вели наблюдение в вестибюле школы.

Вопросы у наблюдателя вызвал и протокол о досрочном голосовании, на котором также не был указан участок и отсутствовала подпись председателя комиссии.

— Цифры проставлены правильно. Но протокол безымянный, и непонятно, к чему эти цифры. Может, они с другого участка?

ЦИК: Ознакомиться с копией протокола могут и наблюдатели, и избиратели

В Центральной комиссии по выборам пояснили, что при проведении процедуры опломбирования ящиков для голосования присутствуют только те наблюдатели, которые в данный момент ведут наблюдение.

В ЦИК пояснили, что избирательным законодательством и постановлениями Центральной комиссии регулируется порядок наблюдения в помещении, где осуществляется голосование. Нахождение наблюдателей вне данных помещений определяется владельцем здания, где расположена участковая комиссия.

«Избирательная комиссия обязана по итогам каждого дня досрочного голосования вывешивать копию протокола в помещении для голосования для всеобщего ознакомления. Таким образом, с ним могут ознакомиться не только наблюдатели, но и избиратели. Изготовление копий данных протоколов законом не предусмотрено» — говорится в ответе Центральной комиссии.