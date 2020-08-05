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«Последствия у этого будут печальные». Дмитрий Медведев высказался о белорусско-российских отношениях

05.08.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что российско-белорусские отношения стали разменной монетой в президентской избирательной кампании в Беларуси и убежден, что это приведет к печальным последствиям. Видео с его заявлением выложил телеграм-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».


Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Дмитрий Медведев считает, что двусторонние отношения России и Беларуси стали предметом политического торга в предвыборной борьбе в нашей стране.

— Все, что происходит в Беларуси — это дело самой Беларуси. Но тем не менее мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу, Союзное государство, интеграция, стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании.

Зампред Совета Безопасности России заявил, что некоторые последние события в отношениях двух стран связаны с предвыборной кампанией в Беларуси и являются частью определенной политической технологии.

— Что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой несложной политической технологии: вылепить образ врага и про помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синем пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия у этого будут печальные, — заявил Медведев.

 
 
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что российско-белорусские отношения стали разменной монетой в президентской...
 
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