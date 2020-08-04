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Директора компании «Хайв Проджект» забрали в ДФР «на разговор». Ее телефон недоступен
04.08.2020 21:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директора ООО «Хайв Проджект» (
Алину Лисакович увезли в 16.00, сообщает Мотолько. С тех пор на связь она не выходит.
Известно, что около 17.00 в офисе прошел обыск: изъяты документы из бухгалтерии. А в «19−20 часов проходил обыск по месту жительства», сообщил Мотолько со ссылкой на сестру задержанной.
Где сейчас находится Алина Лисакович пока неизвестно.
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Директора ООО «Хайв Проджект» (MolaMola и Ulej.by) Алину Лисакович увезли сотрудники ДФР. Об этом соцсетях сообщил Антон Мотолько.
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