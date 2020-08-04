Директора компании «Хайв Проджект» забрали в ДФР «на разговор». Ее телефон недоступен

Источник материала: Tut.by

Директора ООО «Хайв Проджект» ( MolaMola и Ulej.by ) Алину Лисакович увезли сотрудники ДФР. Об этом соцсетях сообщил Антон Мотолько.

Алину Лисакович увезли в 16.00, сообщает Мотолько. С тех пор на связь она не выходит.

В 16.00 директора «Хайв Проджект"( https://t.co/DmHBFqpIO4 , https://t.co/Y3fknArCZA ) Алину Лисакович забрали на «разговор» представители ДФР (имеется мобильный телефон сотрудника). На данный момент Алина на связь не выходит. Телефон изъят сотрудниками. — Anton Motolko (@Motolko) August 4, 2020

Известно, что около 17.00 в офисе прошел обыск: изъяты документы из бухгалтерии. А в «19−20 часов проходил обыск по месту жительства», сообщил Мотолько со ссылкой на сестру задержанной.

Где сейчас находится Алина Лисакович пока неизвестно.