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Директора компании «Хайв Проджект» забрали в ДФР «на разговор». Ее телефон недоступен

04.08.2020 21:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директора ООО «Хайв Проджект» (MolaMola и Ulej.by) Алину Лисакович увезли сотрудники ДФР. Об этом соцсетях сообщил Антон Мотолько.

Алину Лисакович увезли в 16.00, сообщает Мотолько. С тех пор на связь она не выходит.

Известно, что около 17.00 в офисе прошел обыск: изъяты документы из бухгалтерии. А в «19−20 часов проходил обыск по месту жительства», сообщил Мотолько со ссылкой на сестру задержанной.

Где сейчас находится Алина Лисакович пока неизвестно.

 
 
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Директора ООО «Хайв Проджект» (MolaMola и Ulej.by) Алину Лисакович увезли сотрудники ДФР. Об этом соцсетях сообщил Антон Мотолько.
 
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