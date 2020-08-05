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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С торговыми сетями сегодня работает более 120 фермерских хозяйств Обеспечить покупателей качественными и доступными по цене белорусскими овощами и фруктами - главная цель рабочей встречи ритейла и фермеров на площадке...

Обеспечить покупателей качественными и доступными по цене белорусскими овощами и фруктами - главная цель рабочей встречи ритейла и фермеров на площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Время заключать договоры, чтобы на полках магазинов был более широкий ассортимент отечественной продукции. МАРТ выступает за долгосрочные контракты. Сегодня с торговыми сетями работает более 120 фермерских хозяйств. И здесь важно просчитать объемы под потребности рынка, чтобы весной следующего года не было дефицита на свое. Сейчас как раз закладываются стабилизационные фонды.