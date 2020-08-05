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С торговыми сетями сегодня работает более 120 фермерских хозяйств

05.08.2020 19:36 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Обеспечить покупателей качественными и доступными по цене белорусскими овощами и фруктами - главная цель рабочей встречи ритейла и фермеров на площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Время заключать договоры, чтобы на полках магазинов был более широкий ассортимент отечественной продукции. МАРТ выступает за долгосрочные контракты. Сегодня с торговыми сетями работает более 120 фермерских хозяйств. И здесь важно просчитать объемы под потребности рынка, чтобы весной следующего года не было дефицита на свое. Сейчас как раз закладываются стабилизационные фонды. 

Оксана Константинович, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "В этом году мы проведем обследование овощных хранилищ на степень готовности их к закладке плодоовощной продукции, для того, чтобы мы четко понимали, что данный урожай будет заложен до весны следующего года".

 
 
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Обеспечить покупателей качественными и доступными по цене белорусскими овощами и фруктами - главная цель рабочей встречи ритейла и фермеров на площадке...
 
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