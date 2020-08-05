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Перспективы развития малых населенных пунктов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилевской области убрана треть площадей зерновых Аграрии Могилевской области все ближе к экватору уборочной кампании. Сейчас намолот составляет почти 400 тысяч тонн зерна. Это при том, что убрана лишь треть...

Аграрии Могилевской области все ближе к экватору уборочной кампании. Сейчас намолот составляет почти 400 тысяч тонн зерна. Это при том, что убрана лишь треть площадей под хлеб. Средняя урожайность - почти 34 центнера с гектара. С ходом полевых работ на примере сельхозпредприятия "Дрибин-Агро" ознакомился председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков. Отмечен и хороший темп работ, который набрали аграрии района, ежедневно прибавляя по 5-6 процентов в день. Парк комбайнов обновлен четырьмя машинами, в ближайшие дни ждут еще три. Организовано питание механизаторов и своевременный ремонт техники.Об избирательной кампании в стране, а также о перспективах развития малых населенных пунктов как части государственной программы и роли депутатов шла речь на встрече Сергея Рачкова с активом района.